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"Ekmeğimizi, aşımızı paylaştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı: - "Suudi Arabistan, Yemen sorunlarından dolayı bir tek mülteci almıyor, Yemen, zaten bu coğrafyanın en fakir ülkesidir hala insanlar orada açlıktan ölüyor ve hiçbir Arap ülkesi mülteci kabul etmiyor"

KIRKLARELİ (AA) - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Suudi Arabistan, Yemen sorunlarından dolayı bir tek mülteci almıyor, Yemen, zaten bu coğrafyanın en fakir ülkesidir hala insanlar orada açlıktan ölüyor ve hiçbir Arap ülkesi mülteci kabul etmiyor." dedi.

Arı, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezince Hasan Zan Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Türkiye'nin Suriye Politikası ve Türk Amerikan İlişkileri" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası meşruiyetten, uluslararası anlaşmalara saygıdan, sorunlara genel olarak barışçıl yollarla çözmek ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi.

Türkiye'nin her soruna titizlikle yaklaşarak hareket ettiğini aktaran Arı, "Türkiye, her zaman dünya barışına katkı vermiştir. Türkiye, 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Evinizde oturarak dünya barışına bir katkıda bulunamazsınız. Sınırların değişmezliği ilkesine Türkiye hala bağlıdır. Sınırlarınızın değişmezliğini korumak için güvenliğinizi nerede kuracaksınız bu da önemli aslında." diye konuştu.

Suriye sorununa da Türkiye'nin hassasiyetle yaklaştığını bildiren Arı, Türkiye'nin her zaman mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi.

-"Ekmeğimizi, aşımızı paylaştık"

Türkiye'nin mültecilere kapılarını hiç bir zaman kapamadığını ifade eden Arı, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan, Yemen sorunlarından dolayı bir tek mülteci almıyor, Yemen, zaten bu coğrafyanın en fakir ülkesidir hala insanlar orada açlıktan ölüyor ve hiçbir Arap ülkesi mülteci kabul etmiyor. Etmeyebilirdik ama acımasızlık bunu yapamıyoruz işte. Biz Anadolu insanları olarak böyle bir acımasızlığı yapamıyoruz. Bugün de olsa aynısını yapardık. Ekmeğimizi, aşımızı paylaştık. Bu bir tercih değil, tarihimizin, kültürümüzün önümüze koyduğu fatura bu.

Biz de Araplar gibi olsaydık o zaman biz de kapıları kapatırdık, duvar örerdik 'bize ne' derdik geçer giderdik. Avrupa'ya göçler oluyor, Almanya bile mülteci kabul ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri veya Kuveyt, Katar bunların hiçbirinde bir tane ne Suriyeli var ne Yemenli var. Bizde 3,5 milyon insan var dile kolay."

Konuşmanın ardından Arı, akademisyenlerin ve öğrencilerin soruları cevapladı.

Konferansa, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muharrem Ekşi ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Üniversitesi Konferans Suriye

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