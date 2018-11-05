-"Ekmeğimizi, aşımızı paylaştık"

KIRKLARELİ (AA) - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Suudi Arabistan, Yemen sorunlarından dolayı bir tek mülteci almıyor, Yemen, zaten bu coğrafyanın en fakir ülkesidir hala insanlar orada açlıktan ölüyor ve hiçbir Arap ülkesi mülteci kabul etmiyor." dedi.

Arı, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezince Hasan Zan Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Türkiye'nin Suriye Politikası ve Türk Amerikan İlişkileri" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası meşruiyetten, uluslararası anlaşmalara saygıdan, sorunlara genel olarak barışçıl yollarla çözmek ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi.

Türkiye'nin her soruna titizlikle yaklaşarak hareket ettiğini aktaran Arı, "Türkiye, her zaman dünya barışına katkı vermiştir. Türkiye, 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Evinizde oturarak dünya barışına bir katkıda bulunamazsınız. Sınırların değişmezliği ilkesine Türkiye hala bağlıdır. Sınırlarınızın değişmezliğini korumak için güvenliğinizi nerede kuracaksınız bu da önemli aslında." diye konuştu.