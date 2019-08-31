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Ekmeğini "aynalı çarık"tan kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Tokat'ta 20 yıldan bu yana kente özgü aynalı çarık üreten ayakkabı tamircisi İlhan Özarslan, çeşitli boylarda ayda binin üzerinde yaptığı çarıkları pek çok şehre gönderiyor - İlhan Özarslan: - "Az da olsa Tokat'ımızın tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Aynalı çarık üretimi, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden. Talepten memnunuz"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta ayakkabı tamirciliği yapan ve hediyelik olarak 20 yıldır kente özgü aynalı çarık üreten İlhan Özarslan, çarıkları yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Tarihi Behzat Çarşısı'nda ayakkabı tamirciliği yapan 51 yaşındaki İlhan Özarslan, 20 yıl önce hobi olarak Tokat'a özgü aynalı çarık üretimine başladı.

Arkadaşlarının "Doktor İlhan" olarak hitap ettiği Özarslan, daha sonra deriden yaptığı aynalı çarıkları hediyelik eşya boyutunda üretti.

Özarslan, ürettiği çeşitli boylardaki çarıkları İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok şehre gönderiyor.

Ayda binin üzerinde aynalı çarık üreten Özarslan, bunları boyutuna göre 10 ila 100 lira arasında satıyor. En fazla talebi ise anahtarlık boyutundaki çarıklar görüyor.

Özarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı tamirciliğinin baba mesleği olduğunu söyledi.

İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabı tamirciliği işine başladığını belirten Özarslan, "O zamanlar siparişe göre yeni ayakkabılar yapardık. Zamanla teknolojiye yenildik. Teknolojiye yenilince tamire döndük." dedi.

- "Aynalı çarık üretimi unutulmaya yüz tuttu"

Aynalı çarık yapmaya 1999 yılında başladığını anlatan Özarslan, ancak pek talep görmediğini dile getirdi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çarıkları küçültmeye karar verdiğini aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

"Zamanla başka illerdeki arkadaşlarımız da istedi. Biz de şehirlerinin isimlerini yazarak onlara gönderdik. Böylece az da olsa Tokat'ımızın tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Aynalı çarık üretimi, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden. Talepten memnunuz. Çarık üretimini araştırarak kendim öğrendim. Talep olması memnuniyet verici. Benden başka yapan da yok sanırım. Ayhan ustamız vardı, o da sağlık problemleri yüzünden bıraktı."

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aynalı çarık İlhan Özarslan Tokat usta

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