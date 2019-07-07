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Ekmeğini gölden tuz çıkararak sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Seyfi Turan (59), Tuzla Gölü'nden 52 yıldır geleneksel yöntemlerle çıkardığı tuzu satarak, geçimini sağlıyor.

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Seyfi Turan (59), Tuzla Gölü'nden 52 yıldır geleneksel yöntemlerle çıkardığı tuzu satarak, geçimini sağlıyor.

Sarıoğlan'a bağlı Palas Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Seyfi Turan, Tuzla Gölü'ne gidip, buradan çıkardıkları tuzu satarak, yaşamını sürdüren ailesinin yanında çalışmaya 7 yaşındayken başladı. Babası Ali ve annesi Fatma Turan'ı 2 yıl sonra kaybeden Seyfi Turan, bu uğraşı çocuk yaşta mesleğe dönüştürdü. Turan, sabahın ilk saatlerinde at arabasıyla yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından göle ulaşıyor. At arabasını gölün kıyısındaki alana bırakan Turan, batmamak için kendi yöntemleriyle geliştirdiği, 'helik' adını verdiği tahta ayakkabıları giyerek, Tuzla Gölü'ne giriyor. Turan, gölde kürekle kazıyarak, tuz çıkarıyor. Tuzları ayıklayarak, plastik bidona dolduran Turan, daha sonra at arabasına koyup, evine dönüyor. Turan, ardından 50 kiloluk torbalara hazırladığı tuzları, at arabasında mahalle mahalle gezereki 25 liradam satıyor.

Seyfi Turan, özellikle temmuz ayında tuz çıkarıldığını belirterek, "Sabah erken saatte 1 saat süren yolculuk sonrası Tuzla Gölü'ne ulaşıyorum. Burada kürek yardımıyla tuzları çıkararak, bidona koyduktan sonra at arabama yüklüyorum. Bu yıl tuz az olduğu için 20 TL olan tuz fiyatını 25 TL yaptım. Bu tuz her yapılan yemekte kullanılabilir. Ben de evde bu tuzu kullanıyorum" dedi. Zamanla yarıştığını anlatan Turan, "Sabah 05.00'te başladığım zaman en geç 11.00'de işimi bitirmem lazım. Hava sıcaklığı nedeniyle güneş çıktığı zaman tuz parlama yapıp, gözümüzü alıyor. Bu bizim beyaz ekmeğimiz. Çevre köylerde herkes tuza 'Beyaz ekmek' diyor" diye konuştu.

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