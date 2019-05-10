Güneysu, kafe sahibi bir arkadaşının talebiyle işletmedeki karatahtalara tebeşir ve akrilik kalemle yaptığı menü ve kampanya tasarımının beğenilmesi üzerine "eskisehirkaratahta" adlı sosyal medya hesabı açtı. Genç sanatçı, kendisine ulaşan işletme sahiplerinin talepleri doğrultusunda kafe, pastane, restoran gibi işletmelerde çizimler yapmaya başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan Dilruba Güneysu, kaligrafi tutkusunu işletmelerdeki karatahta üzerine tebeşir ya da akrilik boya kalemleri ile yaptığı çizimlerle geçim kaynağına dönüştürdü.

Dilruba Güneysu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulda öğrenim görürken bile defterini düzenli tutup güzel yazmaya özen gösterdiğini söyledi.

Hobisi olan yazmayı çok sevdiğini belirten Güneysu, şöyle konuştu:

"Çantam hep kalem, cetvel ve maket bıçağı, silgi gibi aletlerle dolu. Bütün gün bir şeyler yazmak istiyorum. Bu hobimden para kazanmak istedim. Bazı arkadaşlarımın kafeteryaları vardı. Onların isteği üzerine kafelerinde bulunan tabelalara menüler, kampanyalar yazmaya başladım. Yaptığım çizimler sosyal medyada yayılmaya başlayınca birçok kişi kafelerine iş yapmam için davette bulundu. Böylece bunu iş haline dönüştürdüm. İnsanlar yaptığım çizimleri beğeniyor. Çizim gerçekleştirdiğim kafelerde etrafıma toplanıp izliyorlar."

Karatahtaya yaptığı kaligrafilerin mekanın çehresini adeta değiştirdiğini dile getiren Güneysu, kafe sahiplerinin genellikle kahve demleme çeşitlerini çizmesini, kampanyalarını ya da menülerini yazmasını istediklerini aktardı.

Kafe sahiplerinin, yaptıkları kampanyayı duyurmak istediğini anlatan Güneysu, şunları kaydetti: