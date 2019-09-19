Ekmeğini taştan çıkaran kadınların ünü, ülke sınırlarını aştı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Yeniden Bir Yaşam Derneği tarafından hayata geçirilen 'Ekmeğim Taştan' projesi kapsamında 20 kadın, doğadan topladıkları doğal taşlardan uzman eğitici eşliğinde yaptıkları 'Efe Oğlan' ve Fadik Kız' taş bebekler başta olmak üzere çeşitli hediyelik ve süs eşyalarını internetten satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Üretilen taş bebekler, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere yabancı ülkelere de satılıyor.

Manisa'da kadınları meslek sahibi yapmak için faaliyet gösteren Yeniden Bir Yaşam Derneği, mahalle atölyeleri çalışması kapsamında, 4 yıl önce 'Ekmeğim Taştan' projesini hayata geçirdi. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin desteklediği proje kapsamında taş bebek, masa ve çanta süsü gibi çeşitli hediyelik eşyalar yapımının öğretilmesi için kurs açıldı. Kursa 20 kadın katıldı. Kursiyerler, usta öğretici eşliğinde, doğadan, özellikle de deniz kenarından topladıkları doğal taşları boyayarak, rengarenk bebekler, üzerinde çeşitli çiçek ve üzüm figürleri bulunan masa, saksı ve çanta süsleri ile çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor. Efe kıyafeti giydirilenler erkek bebeklere 'Efe Oğlan', yöresel kıyafetler giydirilen kız bebeklere ise 'Fadik Kız' adı veriliyor. 'Efe Oğlan' ve 'Fadik Kız' bebeklerin fiyatı 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Bebekler, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kadınların ürettiği diğer hediyeliklerin fiyatları ise 5 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Doğal taşlara hayat vererek yaptıkları hediyelikleri internet üzerinden satan kadınlar, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

'TAŞ BEBEKLERİN BAŞKA BİR EŞİ YOK'

Projeye başladıklarında bu kadar dikkat çekeceklerini tahmin etmediklerini belirten Yeniden Bir Yaşam Derneği Başkanı Funda Demirel, Manisa'nın köylerinden yöresel oyaları, boncukları toplayarak bebeklerin eşarplarında kullandıklarını anlattı. Demirel, şöyle konuştu:

"İlk başladığımızda bu kadar dikkat çekebileceğimizi bilmiyorduk. Projeye başladığımızdan bu yana kendimizi çok geliştirdik. Manisa efeleri, Manisa kızlarının geleneksel kıyafetlerini, yaptığımız taş bebeklere giydiriyoruz. Bu bebeklerin en büyük özellikleri, dünyada tek olmaları. Bu bebeklerin hepsinin kendisine ait numaraları var. Başka da bir eşi yok. Amacımız bir yandan Manisa kültürüne, turizmine katkı sağlamak, bir yandan da insanlara az da olsa bir gelir elde etmelerini sağlamak ve istihdam yaratmak. 4 yılda da bu hedefimize vardığımızı düşünüyorum. Taşları deniz kıyılarından topluyoruz. Şehzadeler Belediyesi bizlere ulaşım imkanı sağlıyor. Her kursiyer kendi taşını kendisi topluyor. Bebeklerimizin eşarplarında gerçek boncuk ve oyaları kullanıyoruz. Böylelikle kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarımızı da ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu boncukları Manisa'nın köylerinden, eski kıyafetlerden birebir toplayarak kullanıyoruz. Böylelikle de proje içerisinde proje yapmış oluyoruz. Dernek adına herhangi bir satış yapmıyoruz, ama kursiyerlerimiz kendi adına satış yapabiliyor."

'ELDE ETTİĞİMİZ ÜRÜNÜ GÖRÜNCE, MUTLU OLUYORUZ'

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Gülseren Uykun (58), "Doğadan topladığımız taşları atölyeye getirip, önce boyutlarına göre ayırıyoruz. Ardından çizim yapıyoruz. Yüzünü boyuyoruz, kaşını gözünü çiziyoruz. Bebeğinin yüz ifadesini nasıl yapacağımız konusunda aramızda yaptığımız fikir alışverişi bence en keyifli aşaması. Günün sonunda elde ettiğimiz ürünü görünce mutlu oluyoruz. Bunları da internet aracılığıyla satıp, evimizin geçimine katkı sağladığımızda ise tüm yorgunluğumuz da gidiyor" dedi.

'RESSAM, TERZİ, KUAFÖR OLUYORUZ'

Bir diğer kursiyer 2 çocuk annesi Gamze Sağder (49) de, "Birisi bir gün bana taşlardan böyle şeyler yapıldığını söyleseydi, güler geçerdim. Ama biz buraya gelerek bunları öğrendik. Bu projeye dahil olduk. Yaptıkça heyecanlandık. Ortaya çok güzel şeyler çıkardık. Taşı çizerken ressam, kıyafetlerini dikerken terzi, saçını yaparken kuaför oluyoruz. Bebekleri ortaya çıkardıktan sonra aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Yani biz ekmeğimizi şu an gerçekten taştan çıkartıyoruz. Ürünlerimi internete koydum. Hollanda ve Almanya'ya taş bebek satışı yaptım. Yurt dışından sipariş almaya da devam ediyoruz" diye konuştu.