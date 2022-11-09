"Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında ekmek fiyatlarının konuşulduğu sırada söz alarak "Ekmeği temel gıda maddesi sayıyorsunuz. Ben öyle saymıyorum. Ben de diyorum ki ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şeydir. Türkiye'de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilodur. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doğduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kolivar'ın açıklamaları tepki çekerken bu yorumlar sonrası, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçlamasıyla soruşturma başlatılarak, dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kolivar bugün adliyeye sevk edildi. Kolivar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi. (DHA)