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  4. Ekmek alırken son görüntüsü ortaya çıktı! Berra'nın hayatını kaybettiği kazada yürek yakan kare

Ekmek alırken son görüntüsü ortaya çıktı! Berra'nın hayatını kaybettiği kazada yürek yakan kare

26.07.2024 14:18
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Ankara'da seyir halindeki TIR’ın fırlayan tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Berra Eraslan'ın kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Kahreden kazada yerinden çıkan TIR'ın tekeri 1 km savrulup bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra'ya çarpmış, Berra hayatını kaybederken elindeki ekmekler de çevreye yayılmıştı.

Ekmek alırken son görüntüsü ortaya çıktı! Berra'nın hayatını kaybettiği kazada yürek yakan kare

Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR’ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu. Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Berra Eraslan hayatını kaybederken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.

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SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berra Eraslan'ın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü. Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan’a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada lastik çarptı.

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Berra Eraslan’ın bugün toprağa verileceği belirtilirken, gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç.'nin ise polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

_86160Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Tır
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