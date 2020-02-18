HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 yaşındaki Berfin'den 3 gündür haber alınamıyor! Son görüntüleri kamerada

15 yaşındaki Berfin'den 3 gündür haber alınamıyor! Son görüntüleri kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, 3 gün önce ekmek almak evden için çıkan 15 yaşındaki Berfin Öğedik ortadan kayboldu. Berfin Öğedik'in güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde arkasına bakarak telaşlı bir şekilde uzaklaştığı görülüyor.

15 yaşındaki Berfin'den 3 gündür haber alınamıyor! Son görüntüleri kamerada

Olay, Zafer Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Berfin Öğedik, ekmek almak için evden açıktı. Geri dönmeyince de anne Dilek Öğedik, baba Metin Öğedik'e haber verdi. Bunun üzerine polise giderek kayıp müracaatında bulundular. Berfin Öğedik'ten 3 gündür haber alınamazken, polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

"SANKİ KIZIMA BİRİ ÇAĞIRIYOR, KORKUYOR KOŞUYOR"

Gözyaşı döken anne Dilek Öğedik, "Okul toplantısına gittik. Toplantı bittikten sonra pazardan alışveriş yapıp eve geldik. Para verdim, 'Kızım git ekmek al gel' dedim, 'tamam anne' dedi gitti. Sonra gelmeyince biz de aşağıya indik baktık her yere ama bulamadık. Kızımın sokak alışkanlığı yok, telefonu yok. Bakkalın orada bir ileri bir geri koşuyor. Sanki onu birisi çağırıyor, korkuyor koşuyor. Sonra daha da görülmedi. Bensiz bir yere gitmez, bir yeri bilmiyor. Görenler Allah rızası için, bize haber versin" dedi.

-esenyurtta-ekmek-almak-icin-evden-cikan-kiz-kayboldu-son-goruntuleri-kamerada-_4340_dhaphoto2

SON GÖRÜNTÜLERİ

Genç kızın son görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, genç kızın arkasına baktıktan sonra telaşlı bir şekilde koştuğu görülüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Bir gün öncesi! Facianın eşiğinden dönülmüşBir gün öncesi! Facianın eşiğinden dönülmüş
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Berfin Öğedik Kayıp Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Kanal D Muhabiri Şevval Şirin gözaltına mı alındı?

Kanal D Muhabiri Şevval Şirin gözaltına mı alındı?

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Çantalar dolusu para havalarda uçuştu

Çantalar dolusu para havalarda uçuştu

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Bir haftadır aranan kadının cesedi kısmen yanmış halde bulundu

Bir haftadır aranan kadının cesedi kısmen yanmış halde bulundu

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Bir gün öncesi! Facianın eşiğinden dönülmüş

İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar! 18 yıl cezayı duyunca...

Adliyede hareketli dakikalar! 18 yıl cezayı duyunca...

Gülistan Doku 45 gündür kayıp!

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 45'inci gününde!

İstanbul'da dudak dolgusu yaptıran genç kızın hayatı karardı

Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Yunanistan'da 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Yunanistan'da 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.