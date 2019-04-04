HABER

Ekmek almaya giden 11 yaşındaki kıza istismarda bulunan sanığa 16 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Kayseri’de evinden ekmek almaya çıkan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 64 yaşındaki sanık, mahkemece 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.Kayseri 3.

Kayseri’de evinden ekmek almaya çıkan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 64 yaşındaki sanık, mahkemece 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ş.D.(64) ve şikayetçi anne S.T. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur R.T.(11) ise duruşmaya katılmadı.
Mağdur kız R.T.’nin şikayetçi annesi S.T. mahkemede “Kızımın psikolojisi çok bozuk. Kızımın başından iki olay geçmiş, birisini kendisi anlattı, diğerinde bağırınca gördüm. Bir adamın kendisinin yolda vücuduna dokunduğunu söyledi. İkinci olayda ise, kızım bina içerisinde ‘o adam geldi’ diye bağırınca hemen evden koşarak gittim. Kızımın gözleri kıpkırmızıydı, deliye dönmüştü. Adama ‘napıyorsunuz burada’ diye sorunca, şahıs ‘ben para almaya geldim, kimseyi görmedim’ dedi. Ama üzerinde ve yerlerde pisliği vardı. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.
Mağdur avukatı da çocuğun psikolojisinin iyi olmadığını, okula giderken sanık ile karşılaşacağı korkusu yaşadığını söyleyerek, sanığın tutuklanmasını istedi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2018’in Ekim aylarında mağdurun evinden ekmek almaya çıkıp döndüğü sırada sanığın yolunu kestiği, cinsel amaçlı vücuduna dokunup, öptüğü, kendi kendini tatmin ettiği, bu durumun mağdur ve annesinin gördüğü, sanığın daha önce de tekrarladığı, mağdurun sanığı teşhis ettiği ve istikrarlı ifadeleri göz önünde bulundurularak, sanık Ş.D.’nin cezalandırılmasını talep etti.
Tutuksuz sanık Ş.D. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek “Anlatılanların hiçbiri doğru değil, adaletinize bırakıyorum” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 64 yaşındaki tutuksuz sanık Ş.D.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı nedeniyle sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Paraguay’da sel felaketi: 20 bin kişi etkilendiParaguay’da sel felaketi: 20 bin kişi etkilendi
Pazarda kaybettiği telefon, uydudan takip edilerek bulunduPazarda kaybettiği telefon, uydudan takip edilerek bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.