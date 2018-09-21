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Ekmek almaya giden astsubaya "maganda" kurşunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafikte çıkan tartışma üzerine bir kamyonetten diğerine açılan ateş sonucu seken kurşun çocuğuyla ekmek almaya giden astsubaya isabet etti - Yaralanan astsubay tedavi altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, trafikte çıkan tartışma üzerine bir kamyonetten diğerine açılan ateş sonucu seken kurşun, çocuğuyla ekmek almaya giden astsubaya isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeki iki ayrı kamyonette bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Şelale yönüne giden kamyonette bulunan kişi, diğer kamyonetteki 2 kişiye silahla ateş etti.

Bu sırada, kızıyla fırına ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S, seken kurşunun isabet etmesi sonucu omzundan yaralandı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan astsubayın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat silahla yaralama

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