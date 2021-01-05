Ekmek almaya giderken servis aracının altında kalarak ağır yaralandı

Düzce’de sabah saatlerinde ekmek almak için evinden çıkan şahıs, D-100 Karayolundan karşıya geçerken servis aracı çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Soğancı mevki’inde Bolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde evden ekmek almak için dışarıya çıkan Mehmet T’ye, D-100 Karayolundan karşıya geçmek istediği sırada F.T. idaresindeki 06 CPC 72 plakalı Ford marka servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Mehmet T., yol kenarında kanala düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet T., ambulansla Düzce Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüsün içindeki işçiler, bölgeye gelen başka bir servis aracı ile işlerine gönderilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaralı Mehmet T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

