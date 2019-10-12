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Ekmek almaya gitti, teröristlerin bombalarının hedefi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktan an ve an görüntülenen saldırıda yaralanan Ceren Türe o anları anlattı.

Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktan an ve an görüntülenen saldırıda yaralanan Ceren Türe o anları anlattı. Türe, işten gelip ekmek almaya giderken yaralandığını söyledi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta oturan Ceren Türe o anları gözyaşları ile anlattı. Ceren Türe işten geldiği bir anda her şeyin yaşandığını ifade ederek, “Ekmek almaya gittim. Dediler burada bir bomba patlamış. Panik için de herkes koşuyordu. Ekmek elimde kapıyı açım içeri girim derken. İkinci bomba geldi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiç bilmiyordum. Tek başımaydım. Yan tarafa geçtim. 2’yi aradım. Yardım edin dedim” dedi.

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