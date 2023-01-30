Ekmek arası tavuğun içinden çıktığı iddia edildi! "Gece boyunca uyuyamadım"

Ekmek arası tavuk içinden tırtıl çıktı iddiası gündemde. İddiaya göre, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde ikamet eden Gökhan Osman Yamar (44) 10 yaşındaki kızı Arya Yamar, oğlu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi. Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı. Arya Yamar'ın birkaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl gördüğü öne sürüldü. İddiaya göre, şoke olduğu dile getirilen kız hemen durumu babasına söyledi ve baba da restorana ulaşarak şikâyetini dile getirdi.

"KARDEŞİM VE KUZENİM DE BİZDE DE VARSA FARK ETMEYİP YEDİYSEK DİYE KORKTU"

Arya Yamar, ekmekten birkaç lokma aldıktan sonra tam ısıracakken tırtılı fark ettiğini belirterek, "Gece boyunca uyuyamadım. Hep ya içinde başka tırtıl varsa yediysem diye düşündüm. Kardeşim ve kuzenim de bizde de varsa fark etmeyip yediysek diye korktu. Neyse ki bir şey olmadı. Ekmek içinde tavuğun dışında marulda vardı sanırım ondan çıktı" dedi.

Baba Yamar ise hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, "Bu süreci sadece daha dikkatli olmaları için başlatacağım. Dikkatli olsunlar ki başkasının başına gelmesin" diye konuştu. (İHA)

