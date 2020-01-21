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  4. Ekmek arası uyuşturucu kaçakçılığı

Ekmek arası uyuşturucu kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:36 | Son Güncelleme

Mersin’de yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada, 2 bin adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçirildi.Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yabancı uyruklu bir şahsın elinde çok miktarda sentetik hap olduğu ve bu hapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Mersin’de yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada, 2 bin adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yabancı uyruklu bir şahsın elinde çok miktarda sentetik hap olduğu ve bu hapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şahsı takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın koltuğunda bulunan plastik poşet içerisindeki iki adet somun ekmeğin arasında gizlenmiş halde 2 bin adet captagon hap ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.H. adlı şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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