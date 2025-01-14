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  4. Ekmek bıçağıyla sokak ortasında dehşet: "Kaybedecek bir şeyim yok" diyen genç kendini yaraladı

Ekmek bıçağıyla sokak ortasında dehşet: "Kaybedecek bir şeyim yok" diyen genç kendini yaraladı

14.01.2025 11:37
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
14.01.2025 11:37
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Aksaray’da girdiği bunalım sonucu elindeki ekmek bıçağıyla sokak ortasında kolunu keserek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin gelmesiyle bıçağı boğazına dayayıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kolu kanlar içinde kalan şahıs, polislerin sigara ikramını kıramadı.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren B.İ. (22) eline geçirdiği ekmek bıçağıyla sokak ortasında kolunu kesmeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden B.İ., yolun karşısına geçerek elindeki bıçağı boynuna dayayıp ekipleri kendine yaklaştırmadı. Elindeki bıçakla defalarca kolunu kesen şahıs, polisin yaklaşmak istemesiyle bıçağı boğazına dayadı.

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“BAK ŞAH DAMARIMDA BIÇAK VAR”

Polis ekipleri şahsın etrafını sararken, polis ekiplerince sigara ikram edilen şahıs kendini bıçaklamaya devam etti. Polisten uzaklaşmak isteyen şahıs, “Yaklaşma keserim. Bak şah damarımda bıçak var. Sakın yaklaşma. Konuşmayı falan geçin, ben bu hayattan artık sıkıldım anlıyor musun beni? Bu hayatıma son veririm. Benim kaybedecek bir şeyim yok, bak yaklaşma” dedi.

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SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaklaşık 16 bekçi ve polisten oluşan kolluk kuvveti, şahısla muhabbet ederek ikna etmeyi başardı. İkna olan şahıs elindeki bıçağı atarak teslim olurken, kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Kolu sarılmak suretiyle kanaması durdurulan şahıs, daha sonra polis gözetiminde ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Aksaray bıçak ekmek
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