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  4. Ekmek fırınındaki aile kavgası kanlı bitti! Ağabeyine ve kuzenine pompalı tüfekle ateş açtı

Ekmek fırınındaki aile kavgası kanlı bitti! Ağabeyine ve kuzenine pompalı tüfekle ateş açtı

31.01.2023 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki bir ekmek fırınında aile üyeleri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ağabeyi ve kuzenine pompalı tüfekle ateş açan kişi kayıplara karıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Ekmek fırınındaki aile kavgası kanlı bitti! Ağabeyine ve kuzenine pompalı tüfekle ateş açtı

Çorum'daki olay Kale Mahallesi, Hamit Duran Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde aileye ait ekmek fırınında Ş.K. ile kardeşi H.K. (32) ve kız kardeşinin oğlu K.G. (34) arasında tartışma çıktı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Alacak verecek konusu nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K, ruhsatsız tüfekle ateş ederek H.K. ve K.G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

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Evinin önünde öldürüldü! 22 el ateş edildiEvinin önünde öldürüldü! 22 el ateş edildi
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Çorum silahlı saldırı

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