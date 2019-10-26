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Ekmek içinden tombala pulu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Konya’da polis ekipleri tarafından tombala oynatıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 65 kişiye idari para cezası kesilirken, iş yerinde arama yapan ekipler ekmek içine gizlenmiş tombala pulu buldu.Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi Adıbelli Sokak üzerinde bulunan dernek adı altında bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Konya’da polis ekipleri tarafından tombala oynatıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 65 kişiye idari para cezası kesilirken, iş yerinde arama yapan ekipler ekmek içine gizlenmiş tombala pulu buldu.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi Adıbelli Sokak üzerinde bulunan dernek adı altında bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün akşam saatlerinde iş yerine baskın yaptı. İş yerine giren ekipler, dernek adı altında çalıştırılan kumarhanede bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Polisin yaptığı aramada ise iş yerinde 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ve ekmek içerisinde gizlenmiş halde tombala pulu ele geçirildi.
Suçüstü yapılan baskında şüphelilere ’Kabahatler Kanunu’na’ göre 71 kişiye 20 bin 800 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibine ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı’ gerekçesiyle yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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