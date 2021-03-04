HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu çaldı

Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu çaldı

04.03.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu çaldı

Adana’da ekmek kuyruğunda beklerken arkadaşının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Adana’da ekmek kuyruğunda beklerken arkadaşının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı. Arkadaş kurbanı genç önce şaka sandığını, telefonu getirmeyince polise şikayet ettiğini söyledi
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Aktan (34) arkadaşı, Uğur B. (32) ile bir fırına girip ekmek almaya gitti. İki arkadaş ekmek kuyruğunda beklemeye başladı. Uğur B. bu esnada arkadaşının pantolonunun arka cebinde bulunan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu, el çabukluğuyla aldı. Bu durumu fark eden Burak Aktan arkadaşının şaka yaptığını zannetti. Daha sonra iki arkadaş ekmek alıp ayrıldı. Arkadaşının cep telefonunu getirmesini beklerken bir türlü getirmeyince polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak Aktan’ın ifadesi doğrultusunda zanlının bilgilerini alıp bölgede kapsamlı bir arama başlattı. Çabalar sonuç verdi ve Uğur B., olaydan 4 saat sonra yolda yürürken polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, “Ben fırına ekmek almaya gitmiştim. Kimsenin telefonunu çalmadım” dedi. Ancak çapraz sorguda suçunu itiraf etti. İşsiz olduğunu, bu nedenle borçlarının biriktiğini söyleyen Uğur B., “Borcumu ödemek için telefonu çaldım” dedi.
Uğur B.’nin çaldığı telefonu 300 liraya sattığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?KYK çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Son Dakika: Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı: 'Aşı kartı', 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

Yeni uygulama başladı: 'Aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Ataşehir'de otelini satırla basan mal sahibi şoke etti!

Ataşehir’de satırlı saldırganın otel bastı

Vaka artışlarının ardından 'Karadeniz mutasyonu' için çalışma başlatıldı

Vaka artışlarının ardından 'Karadeniz mutasyonu' için çalışma başlatıldı

BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri!

BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.