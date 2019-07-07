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Ekmek mücadelesi için sıcaklara göğüs geriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'deki en sıcak kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenen asfalt, tarla ve fırın işçileri, sık sık mola vererek buzlu içecekler tüketiyor - Tarlada kavurucu sıcaklara rağmen ailesiyle çalışan İzzet Demir: - "Çalışırken sıcak bizi çok etkiliyor ama emeğimizi toplamamız lazım, 'Sıcak' diyerek heba edemeyiz, mecbur toplayacağız"

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olarak dikkati çeken Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, açık alanlarda ve ateş önünde çalışanları daha çok etkiliyor.

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi aşması özellikle bazı meslek grupları için günlerin daha da zor geçmesine neden oluyor.

Tarlada, asfaltlama çalışmalarında, fırında ve ören yerlerinde çalışmak zorunda kalan kişiler, bir yandan sıcakla bir yandan da çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele etmek durumunda kalıyor.

Tarlalarında ürünleri toplamaya çalışan üreticiler, şapka kullanarak güneşin etkisinden kendilerini korumaya çalışıyor.

Kırsaldaki Örencik Mahallesi'ndeki tarlasında kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veren İzzet Demir, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, ekmeklerini çıkarabilmek için yetiştirdikleri domatesleri sabah saatlerinde toplamaya başladıklarını, güneşin en tepede olduğu saatlerde mola vermeye çalıştıklarını söyledi.

Emeklerinin boşa gitmemesi için güneşin altında çalıştıklarını dile getiren Demir, "Çalışırken sıcak bizi çok etkiliyor, korunmak için şapka takıyoruz, bol bol su içiyoruz. Fırsat bulunca gölgelik altında dinleniyoruz, günde 4 litre su tüketiyoruz. Beni etkilediği gibi çocukları da etkiliyor sıcak. Emeğimizi toplamamız lazım, 'Sıcak' diyerek heba edemeyiz, mecbur toplayacağız." dedi.

Tarlada çalışan Elif Nur Demir de güneşten korunmak ve yanmamak için kalın kıyafetler giydiğini anlatarak, "Güneş bizi çok etkiliyor, yüzümüz leke leke oluyor. Yanmamak için kalın kalın giyiniyoruz. Hava çok sıcak, rahatlamak için üzerimize su döküyoruz. Sabah hava sıcak olmadığı için çalışmak daha kolay geliyor ama öğlen vakti çalışmak zorlaşıyor." diye konuştu.

- Bir yanda hava sıcaklığı bir yanda asfalt ve fırın

Kavurucu güneşin yanı sıra asfalttan gelen sıcakla da mücadele eden asfaltlama işçileri de zor şartlarda da olsa işlerini aksatmamaya çalışıyor.

Kentteki cadde ve sokakların asfaltlanmasında görev yapan Mustafa Özer, çalışmalar sırasında özellikle öğlen saatlerinde zorluk çektiklerini vurguladı.

Havanın da asfaltın da sıcak olduğunu belirten Özer, "İkisi bir araya gelince bizi etkiliyor. Vücutta kuruluk ve yanma oluyor. Biz bunu ayran ve su içerek gidermeye çalışıyoruz, şapka takıyoruz ve özellikle kalın giyiniyoruz. Sıcaklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kent Merkezinde fırında çalışan Adnan Demirel, yaz mevsiminde ateş önünde çalışmanın zorluğuna işaret etti.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle ocak önünde dönüşümlü çalıştıklarını anlatan Demirel, "Ekmek parasını kazanmak için çalışıyoruz, sıcaklardan dolayı bol bol su içiyoruz ve duş alıyoruz." dedi.

Kentteki ören yerlerinde görev yapan temizlik işçisi Bakır Yıldız, ekmeklerini çıkarabilmek için sıcağa aldırmadan çalıştıklarını ifade etti.

Güneşten korunmak için beyaz renkli bir bez parçasını kafasına saran Yıldız, işini aksatmamak için elinden geleni yaptığını, sıcaktan etkilenmemek için bolca su tükettiğini söyledi.

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