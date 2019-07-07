Ekmek mücadelesi için sıcaklara göğüs geriyorlar

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olarak dikkati çeken Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, açık alanlarda ve ateş önünde çalışanları daha çok etkiliyor.

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi aşması özellikle bazı meslek grupları için günlerin daha da zor geçmesine neden oluyor.

Tarlada, asfaltlama çalışmalarında, fırında ve ören yerlerinde çalışmak zorunda kalan kişiler, bir yandan sıcakla bir yandan da çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele etmek durumunda kalıyor.

Tarlalarında ürünleri toplamaya çalışan üreticiler, şapka kullanarak güneşin etkisinden kendilerini korumaya çalışıyor.

Kırsaldaki Örencik Mahallesi'ndeki tarlasında kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veren İzzet Demir, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, ekmeklerini çıkarabilmek için yetiştirdikleri domatesleri sabah saatlerinde toplamaya başladıklarını, güneşin en tepede olduğu saatlerde mola vermeye çalıştıklarını söyledi.