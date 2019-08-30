SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulacak Karadenizli balıkçılar, tekne ve ağlarını onararak yeni umutlarla sezonu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla denize açılacak balıkçıların özellikle hamsi avından beklentileri yüksek.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

Sezonun balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunan Bayrak, "Yeni bir sezon, yeni umutlar. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun. İnşallah balık bol olur hem vatandaş ucuz ucuz tüketir hem de balıkçılarımız bol kazanç elde etmiş olur." dedi.

Bayrak, Sinop'ta 1 Eylül itibarıyla 100'ün üzerinde balıkçının denize açılmasının beklendiğini kaydetti.

Sinop iskelesinde yeni sezon öncesi ağlarını son kez gözden geçiren balıkçılardan Hüseyin Başoğlu ise yeni av sezonunun yeni umutları da beraberinde getirdiğini söyledi.