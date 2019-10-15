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Ekmek parası için çalışırken teröristlerin hedefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda hayatını kaybeden inşaat ustası İsmail Taşkın'ın, 50 lira yevmiyeyle çalıştığı inşaatta saldırıya uğradığı öğrenildi - Taşkın'ın eşi Ayşe Taşkın: "Ekmek parasını kazanmak için koşturuyordu. Bütün aile onun kazandığıyla geçimini sağlıyordu. Çocuklarına 50 lira kazanmak için çalışmaya gitmişti"

MEHMET FATİH ASLAN / CEBRAİL CAYMAZ - YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düzenlenen havan mermili saldırılarda yaşamını yitiren İsmail Taşkın'ın, 50 lira yevmiyeyle çalıştığı inşaatta saldırının hedefi olduğu öğrenildi.

Eli kanlı terör örgütü tarafından sivillere yönelik saldırılar sırasında sınırın yakınındaki bir mahalleye havan mermisi atılması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan Taşkın'dan geriye 2'si erkek, 6'sı kız 8 yetim çocuk kaldı. İnşaat ustası olan İsmail Taşkın'ın hain saldırı sırasında bir evin üzerinde yürütülen inşaat çalışmalarında 50 lira yevmiye için ter döktüğü öğrenildi.

Suruç ilçe merkezindeki bir taziye evinde başsağlığı ziyaretlerini kabul eden Taşkın ailesi, terör örgütüne tepki gösterdi.

- "Vatan sağ olsun"

Taşkın'ın babası Muhittin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının inşaat çalışmalarının devam ettiği sırada gerçekleştirildiğini söyledi.

Oğlunun evine ekmek parası getirmek için mücadele ettiğini anlatan baba Taşkın, "Evine ekmek parası kazanmak için yevmiye karşılığında çalışmaya gitmişti. Maddi durumu iyi değildi, kendisinin ve çocuklarının rızkını kazanmak için oradaydı. Devlet, vatan sağ olsun." diye konuştu.

İsmail Taşkın'ın eşi Ayşe Taşkın ise eşinin çalışmak için sabah erkenden evden ayrıldığını belirtti.

O sabah eşini son uğurlayışı olacağını aklına bile getirmediğini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Ekmek parasını kazanmak için koşturuyordu. Bütün aile onun kazandığıyla geçimini sağlıyordu. Çocuklarına 50 lira kazanmak için gitmişti çalışmaya. Çocuklarıyla beraber bir kahvaltı yapmaya hasret kaldı. Gitti şehit oldu. Çocuklarım küçük yaşta, bakacak kimsem yok."

İsmail Taşkın'ın oğlu Servet Taşkın da annesinin açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayarak, "Babam işinin başındayken vefat etti. Herkese nasip olmaz böylesi. Babam şehit oldu." dedi.

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Barış Pınarı Harekatı Eve yönelik havan saldırısı inşaat işçisi İsmail Taşkın Suruç şehit

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