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Ekmek parası için gülün dikenine katlanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde salatalıktan istedikleri geliri sağlayamayan yetiştirici, yerine gül dikti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde salatalıktan istedikleri geliri sağlayamayan yetiştirici, yerine gül dikti. 2 yıldır gül yetiştiren üreticiler, ekmek parası için gülün dikenine katlanıyor. Kesilirken dikeni ellere batan gülün 20'lik demetleri 5-10 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Günlük yaşamda çok özel bir yeri olan gül aşkın, güzelliğin, sevginin ve saygının ifade yolu. Fosil kaynaklı kayıtlara göre, gülün yeryüzündeki varlığı en az 35 milyon yıl, insanlık tarihindeki yeri ve önemi ise en az 5 bin yıl. İzmir'in Menderes ilçesi Develi Mahallesi'ndeki üretici iki yıldır, serada maliyetinin altında sattıkları salatalık yerine gül dikmeye başladı. Serada kırmızı gül yetiştiren üretici fidanları 20 santimetre arayla dikiliyor. 2 ay sonra fidanlar tomurcuk veriyor. Dikenli güller daha sonra makaslar ile tek tek kesiliyor. 20 tane gülün yer aldığı bir demet, 5 -10 TL arasında değişen fiyatlarla alıcıya satılıyor. Tarlalarda günlük 80- 100 TL arasında değişen ücretlerle gülleri toplayarak evlerinin geçimlerini sağlayan kadınlardan Hacer Salı (60), zor bir iş olduğunu ancak ekmek parasının kolay kazanılmadığını söyledi. Salı, "Gülleri budarken biraz zorluk yaşıyoruz. Gülü kesiyoruz. 20 tane kök ile demet yapıyoruz. Toptancılara veriyoruz. Bir demetin fiyatı yeri geliyor 5- 10 TL arasında yeri geliyor, 20 TL de oluyor. Döneme göre fiyat değişiyor. Bu işin maliyeti çok. Biz fidanları kendimiz yaparsak o zaman maliyet düşüyor" dedi. Gül bahçesinde eşi ile birlikte çalışan 3 çocuk annesi Emine Narin (35) de "Önce salatalık dikiyorduk ama ondan para kazanamadık. Eşimle birlikte burada çalışıyoruz. 2 yıldır gül yapıyoruz bir şekilde geçiniyoruz " dedi.

'GÜL İTHAL EDİLMESİN'

Gülün dikekine katlanarak evine ekmek götürenlerden 2 çocuk annesi Ayşe Uyanık (46) ise "Çiftçiliğin kolay yönleri de zor yönleri de var. Mesela bu gülde dikenler var. Eline batıyor. Çalışırken kendimizi korumak zorundayız. Gülü kesip pazarlamak en kolay ve güzel yönü. Bu zorluğun ödülü gülü pazarlamak" dedi.

Ozan Narin (39) ise, gün boyu büyük zorluklarla çalıştıklarını belirterek, gül ithalatının kazançlarını etkilediğini söyledi. Narin, "Dışardan ithal gül gelince biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz bu tarlaya haftada üç gün gübre veriyoruz. Gübre vermezsek mahsul alamıyoruz ama gübre pahalı. Topladığımız gülleri demet yapıyoruz, koliye koyuyoruz, toptancılar ve kooperatifler alıyor" dedi.

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