HABER

Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine doğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, fındık toplayarak ekmek paralarını kazanıyor

Doğu ve güneydoğu illerinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen mevsimlik işçiler, fındık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler ile Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep gibi illerden fındık toplamak için gelen vatandaşlar, ilçeye bağlı Aşağıdağ köyünde kurdukları çadırlarda kalıyor.

Alaplı Kaymakamlığının belirlediği Aşağıdağ köyündeki toplanma merkezinde kamp kuran yaklaşık 600 mevsimlik işçi, bir ay kalacakları kamp alanına elektrik ve su verilmesinin yanı sıra kampın üç noktasına konteyner tuvalet ve banyo kabinleri kurulmasından memnuniyet duyuyor.

Şanlıurfa'dan ailesiyle ilçeye fındık toplamaya gelen Seyithan Türegene, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır her fındık hasadı sezonunda ilçeye geldiklerini söyledi.

Alaplı'ya 20 saatlik yolculuğun ardından geldiklerini aktaran Türegene, şöyle konuştu:

"7-8 kişilik bir aile olarak fındık topladığımızda, bir ayda yaklaşık 20 bin lira kazanıyoruz. Bunun yaklaşık 5 bin lirasını, zorunlu ihtiyaçlarımız için burada harcıyoruz. 15 bin lira civarı bir parayla geri dönüyoruz. Şu anda buradaki yaşam şartlarından oldukça memnunuz. Elektriğimiz, suyumuz, banyo ve tuvalet kabinlerimiz var. Kaymakamımızdan ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Neye ihtiyacımız varsa hepsini hazırlamışlar. Bir tek alan az olduğu için çadır yeri sorunumuz var."

- "Fındık işçilerinin sorunlarıyla devamlı ilgileniyoruz"

Aşağıdağ köyü muhtarı İsmail Sevim ise mevsimlik işçilerin 25 Temmuz'dan itibaren köydeki kamp alanına gelmeye başladığını dile getirerek, ağustos ayının sonuna kadar işçilerin burada kalacağını kaydetti.

Kamp alanının altyapısının oluşturulduğunu belirten Sevim, şunları kaydetti:

"Şu an bir sıkıntımız yok. Fındık işçilerinin sorunlarıyla devamlı ilgileniyoruz. Sorunları olup olmadığını soruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl onları daha da güzel şartlarda ağırlayacağız. Bu kamp alanının altyapısını yaptık, suyunu ve elektriğini verdik. Üç noktaya kabinler koymak suretiyle tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını giderdik. Çadırlarını nizami ve düzenli bir şekilde kurdurduk."

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
Burhaniye’de şenlik coşkusuBurhaniye’de şenlik coşkusu
Hayata dönen Nazmi Usta'nın dondurmasının sırrı doğal meyveler ile taze sütHayata dönen Nazmi Usta'nın dondurmasının sırrı doğal meyveler ile taze süt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaplı fındık işçiler Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'u ayağa kaldırmıştı! Karar verildi

Adana'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin elebaşı kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.