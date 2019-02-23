"Ekmek satışında poşet ücretli olsun kağıt ambalaj kullanılsın"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, fırınlarda naylon poşetin ücretli olmasını ve İstanbul'un bazı ilçelerinde sürdürülen kağıt ambalajın kullanılması gerektiğini belirterek, "Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor." dedi.

Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin, tüm satış noktalarından ücretli temin edilebildiğini anımsattı. Ancak düzenleme kapsamında eczane ve fırınlarda naylon poşetlerin ücretli yapılmadığına dikkati çeken Kolivar, bu durumun tüketicilerce suistimal edildiğini iddia etti.

Fırınlarda da naylon poşetlerin ücretli olması gerektiğini savunan Kolivar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz İstanbul'un bazı ilçelerinde daha önce ekmekte kağıt ambalaj dönemini başlatmıştık. Bu uygulama başta Bayrampaşa olmak üzere bazı ilçelerde belediyelerin de kısmi desteğiyle sürdürülüyor. Fırıncılar olarak ekmek satışında naylon poşetin ücretli olması ve kağıt ambalaj kullanılmasını öneriyoruz ve talep ediyoruz. Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor."