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"Ekmek satışında poşet ücretli olsun kağıt ambalaj kullanılsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar: - "Fırınlarda da naylon poşetler ücretli olmalı. İstanbul'un bazı ilçelerinde daha önce ekmekte kağıt ambalaj dönemini başlatmıştık. Ekmek satışında naylon poşetin ücretli olması ve kağıt ambalaj kullanılmasını öneriyor ve talep ediyoruz" - "Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresini iki kat uzatıyor" - "Derdimiz; ekmeğin hijyenik, steril, sağlıklı bir şekilde el değmeden vatandaşa ulaşması" - "Araştırma sonuçlarına göre en çok israf zincir marketlerde oluyor. Ekmek sadece fırında satılsın. En azından zincir marketler ekmek satmasın. Ekmekte israfı ve zammı önlemenin yolu fırıncılardan geçiyor"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, fırınlarda naylon poşetin ücretli olmasını ve İstanbul'un bazı ilçelerinde sürdürülen kağıt ambalajın kullanılması gerektiğini belirterek, "Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor." dedi.

Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin, tüm satış noktalarından ücretli temin edilebildiğini anımsattı. Ancak düzenleme kapsamında eczane ve fırınlarda naylon poşetlerin ücretli yapılmadığına dikkati çeken Kolivar, bu durumun tüketicilerce suistimal edildiğini iddia etti.

Fırınlarda da naylon poşetlerin ücretli olması gerektiğini savunan Kolivar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz İstanbul'un bazı ilçelerinde daha önce ekmekte kağıt ambalaj dönemini başlatmıştık. Bu uygulama başta Bayrampaşa olmak üzere bazı ilçelerde belediyelerin de kısmi desteğiyle sürdürülüyor. Fırıncılar olarak ekmek satışında naylon poşetin ücretli olması ve kağıt ambalaj kullanılmasını öneriyoruz ve talep ediyoruz. Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor."

- "Amacımız ekmeğin el değmeden hijyenik bir şekilde tüketiciye ulaşması"

Kolivar, daha önce başlatılan bir uygulama kapsamında ekmek üretiminde hijyen kurallarına uyulması için, fırınlara ekmeği poşetlerken kullanılması için pratik eldivenler dağıtıldığını anımsattı.Böylece tezgahtarın ekmeğe dokunmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını dile getiren Kolivar, özellikle ruhsatlı ve denetlenen fırınların hijyen kurallarına uyduğunu söyledi.

Kolivar, vatandaşların marketlerde sıcaklığını veya tazeliğini kontrol etmek için ekmeğe çıplak elle dokunabildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden istiyoruz ki kağıt ambalaj tüm İstanbul'da geçerli olsun. Şu anda bu uygulama bazı ilçelerde fırıncıların isteğiyle sürdürülüyor. Kağıt ambalaj kullanılırsa ekmeğin bayatlama süresi 2 kat uzuyor. Günümüzde 24 saatte bayatlayan ekmek bu sayede 48 saatte bayatlıyor. Ekmeklerimizde rutubet oranı yüzde 38. Bu oran yüksek olduğu için üretiminde katkı olmazsa hemen yeşillenmeye başlar. Paket içerisindeki uzun ömürlü ekmekler mutlaka katkılı oluyor. Kağıt ambalajın da naylon poşet kadar maliyeti var. Bizim derdimiz ekmeğin hijyenik, steril, sağlıklı bir şekilde el değmeden vatandaşa ulaşması."

- "Ekmekte israfı ve zammı önlemenin yolu fırıncıdan geçiyor"

Kolivar, İstanbul'da 3-4 yıldır ekmeğe zam yapılmadığını ancak maliyetlerin arttığını savunarak, zammın geciktirilmesi konusunda bazı projeleri olduğunu söyledi.

İstanbul'daki ruhsatsız fırınların haksız rekabete yol açtığını dile getiren Kolivar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maliyetler çok arttı. Biz bu maliyetlere göğüs germek için daha fazla ekmek satmak zorundayız. Araştırma sonuçlarına göre en çok israf zincir marketlerde oluyor. Çünkü ne kadar satılır gibi derdi yok. Müşteri geri dönmesin diye bol bol alıyor ve üretiyor kalanı iade ediyor veya çöpe atıyor. Aynı şekilde durum bakkallarda da böyle. Bu konuda ekmek sadece fırında satılsın. En azından zincir marketler ekmek satmasın. Tüketici temiz ve hijyenik ekmeğini fırından alsın. Bu sayede fırıncılar da bir nebze rahatlar. Yani ekmekte israfı ve zammı önlemenin yolu fırıncılardan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize yetki versin israf işini biz çözeriz"

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Cihan Kolivar Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası

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