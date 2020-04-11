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Ekmek sırasında bıçaklanarak yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 02:35 | Son Güncelleme

Adana'da sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından fırına giden Suriye uyruklu Abdullah Şavi (23), ekmek sırasında kavga ettiği yaşı küçük Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Ekmek sırasında bıçaklanarak yaralandı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Gece dışarı çıkma yasağı nedeniyle gece yarısına az bir süre kala ekmek almak için fırına giden Abdullah Şavi, iddiaya göre sıra beklerken ismi öğrenilemeyen yaşı küçük bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yaşı küçük şüpheli, Şavi'yi karnından bıçaklayıp, kaçtı.

Şavi'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar ve devriye gezen mahalle bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şavi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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