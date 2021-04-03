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  4. Marşa bastı alev topuna döndü! Ekmek teknesi alev alev yandı, gözyaşlarıyla izledi

Marşa bastı alev topuna döndü! Ekmek teknesi alev alev yandı, gözyaşlarıyla izledi

03.04.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da nar yüklü tırın kupa kısmı tamamen yandı. Sürücü aracının yanışını gözyaşları içinde izlerken, nar yüklü tır kullanılmaz hale geldi.

Marşa bastı alev topuna döndü! Ekmek teknesi alev alev yandı, gözyaşlarıyla izledi

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Antalya Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle 10. Sokak üzerindeki bir tırda meydana geldi. Mustafa Aydın, Rusya’ya nar götürmek üzere 55 ADK 730 plakalı tırı ile soğuk hava deposu önüne yanaştı.

MARŞA BASMASIYLA TIR ALEV ALDI

İşçiler, 55 ADH 807 plakalı dorsenin yarısına kadar nar kasalarını yükledi. Bir süre sonra Mustafa Aydın, aracı çalıştırmak için direksiyon başına geçti. Aydın’ın marşa basmasıyla birlikte tırın kupa kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm kupayı sardı. Çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. tırın kupa kısmı tamamen yanarken dorsenin bir bölümü de zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle dorsenin ve içindeki nar kasalarının yanması engellendi. Büyük korku yaşayan Mustafa Aydın ise ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Tırın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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