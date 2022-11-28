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  4. Ekmek teknesi küle döndü! Sözleri yürekleri sızlattı: Vay gitti benim köfte arabam

Ekmek teknesi küle döndü! Sözleri yürekleri sızlattı: Vay gitti benim köfte arabam

28.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde seyyar köfteci minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına kahrolan esnaf, “Vay gitti benim köfte arabam vay” hüngür hüngür ağladı.

Ergene ilçesi Yulaflı sapağında, köfteci İbrahim İnce’nin, marşa basıp çalıştırmak istediği minibüsünde yangın çıktı. Bir anda minibüsü saran alevler durdurulamayınca itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

SÖZLERİ YÜREKLERİ SILATTI

Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüs sahibi İbrahim İnce, 15 yıldır köftecilik yaptığı çok sevdiği minibüsünün yanmasına çok üzüldüğünü ifade etti. Yangın anı telefon kamerasına yansırken, İnce’nin sözleri ise yürek burktu. Çaresizce minibüsünün yanışını izleyen İnce, “Vay gitti benim köfte arabam vay” diyerek hüngür hüngür ağladı.

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