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Ekmek teknesi, yarım asırlık makine

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da 77 yaşındaki Latif Doğan, bekçilik yaparken ek iş olarak dönemin parası ile 12 milyon liraya aldığı 49 yıllık ayakkabı dikiş makinesiyle ayakkabı tamirciliğine ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor.Keban ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Latif Doğan (77), 1970 yılında bekçilik yaparken aynı zamanda elle ayakkabı tamirciliği de yapmaya başladı.

Elazığ’da 77 yaşındaki Latif Doğan, bekçilik yaparken ek iş olarak dönemin parası ile 12 milyon liraya aldığı 49 yıllık ayakkabı dikiş makinesiyle ayakkabı tamirciliğine ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor.
Keban ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Latif Doğan (77), 1970 yılında bekçilik yaparken aynı zamanda elle ayakkabı tamirciliği de yapmaya başladı. İşlerinin iyi gitmesi ve talep üzerine İstanbul’a o dönemin parası ile 12 milyon liraya aldığı ayakkabı dikiş makinesini, hiç kimseden destek almadan kendi çabalarıyla öğrendi. Hem bekçilik yapan hem de ayakkabı tamir eden Doğan, emekli olduktan sonra işi gücü bırakıp makinesini da alıp köye yerleşti. Köyde bir süre kalan Doğan, tekrar ilçeye dönerek kiraladığı 4 metrekarelik bir kulübe de 49 yıllık makinesi ile ayakkabı tamiri gerçekleştiriyor.

"O dönem çok kazandım"
İstanbul’da aldığı makine ile çok para kazandığını belirten Latif Doğan, “1970 yılında İstanbul’a gittim. Orada 12 milyona makineyi aldım. Bu makine ile çok para kazandım, çok ekmek yedim. Eskiden dükkanım vardı. Ama son 10 yıldır 4 metrekarelik kulübede çalışıyorum. Eski dükkanımda ilk 2 sene hem elle ayakkabıları dikerdim hem de orada bulunan Etibank’ta bekçilik yapıyordum. Baktım ki, bu iş güzel ve tutuluyor. Ondan sonra İstanbul’a gittim ve bu makineyi getirdim. Kendi çabamla yapa yapa dikmeyi öğrendim” dedi.
Emekli olduktan sonra dükkanını kapatıp köyüne gittiği ancak tekrardan gelip bu işe devam ettiğini dile getiren Doğan, “Makineyi satmadım çünkü tekrardan bana ekmek kazandırır diye düşündüm. Şuan bulunduğum kulübe de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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