HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Düzeltme) Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu

(Düzeltme) Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu

22.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir tır sürücüsü, park halindeki tırının kabininde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir tır sürücüsü, park halindeki tırının kabininde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parka gelen tır sürücüleri, yabancı plakalı bir tırın içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Oturur vaziyetteki yabancı uyruklu Pivarskı Zeljko’nun (44) gözlerinin açık olduğunu ancak ağzından kan geldiğini gördü. Tır sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Pivarskı Zeljko (44) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kullandığı tırda ölü bulunan Pivarskı Zeljko (44), jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şahıs, daha sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek tır sürücüsünün ölümü hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
CHP’li belediyeler manifesto imzaladıCHP’li belediyeler manifesto imzaladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel nereli? Kadri Gürsel kaç yaşında?

Kadri Gürsel kimdir?

İklim uzmanından kuraklık ve çölleşme uyarısı: Doğal afetlerden farkı yok

Korkutan açıklama! 'Doğal afetlerden farkı yok' dedi ve uyardı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

ABD Büyükelçisi ile kritik görüşme!

CHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

CHP’li belediyeler manifesto imzaladı

Çorum’da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum’da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Siirt'te aşiret liderleri bir araya geldi! Başlık parası kaldırıldı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.