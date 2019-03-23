Ekmek teknesini çaldılar, hırsız durumuna düştü

Hatay’da, çocukluğundan beri simit satarak ekmeğini kazanan esnafın el arabası hırsızların hedefi oldu. Simitçinin emanet olarak kullandığı simit arabası, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, merkez ilçe Antakya’nın General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kaldığı fırının önüne simit arabasını getiren Oktay Alkaya, uyandığında simit arabasını yerinde bulamadı.

Şehit yakınları, gaziler ve parası olmayanlara ücretsiz simit verdiğini ifade eden Oktay Alkaya, simit arabasının geri getirilmesi halinde kimseden şikayetçi olmayacağını söyledi. Alkaya, "Çocukluğumdan beri simit satıyorum. Benim kalacak yerim de yok, fırında kalıyorum. Arabamızı aldılar fırının önünden, kim aldıysa, kim çaldıysa getirsin yerine koysun kimseden şikayetçi olmayacağız. Paraya mı ihtiyacı var, ben vereyim. Ben zaten burada parası olmayana, şehit yakınlarına ücretsiz simit veriyorum herkese, kimin ihtiyacı varsa karşılayayım" dedi.

"Kimsenin malında gözüm yok, hırsız damgası yedim"

Kendisine emanet olan simit arabası yüzünden hırsız damgası yediğini de belirten Alkaya, "Ben şimdi orada hırsız konumuna düştüm. Benim kimsenin ekmeğinde gözüm yoktur, kimsenin malında gözüm yoktur, getirsin koysun ben vereyim ücretini arabanın ama yeter ki üstümden bu lekeyi kaldırın. Orada MOBESE’ler var, kamera kayıtları var. Polislere de ifade verildi. Arabanın sahibi fırıncıyı biliyor, fırıncı beni biliyor. Bu leke kalksın üstümden. Hatay halkına sesleniyorum arabamı görenler veya alanlar, yerini bilenler Allah rızası için getirsin arabamı. Araba bende emanet olduğu için insanlar arabalarını bekliyor. Onun için kim götürdüyse veya kim yerini biliyorsa Allah rızası için getirsin arabayı, ederini ben vereyim, parasını ben vereyim ama emanet olduğu için ben de, ekmeğimi onunla kazanıyordum" dedi.



