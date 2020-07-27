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  4. Ekmek yapmak için bir araya gelmişlerdi! Koronavirüse yakalandılar

Ekmek yapmak için bir araya gelmişlerdi! Koronavirüse yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yufka ekmek yapmak için bir araya gelen bazı kadınlarda, koronavirüs tespit edildi. 25 kişinin yaşadığı, 10 müstakil ev karantina altına alındı.

Ekmek yapmak için bir araya gelmişlerdi! Koronavirüse yakalandılar

Kocasinan ilçesine bağlı Düver mahallesinde bir grup kadın, geçen hafta yufka ekmek yapmak için bir araya geldi. Ekmek yapımının ardından bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kadınlardan bazılarının koronavirüs testi pozitif çıkınca, hastanede tedavi altına alındı.

10 EV KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri yufka ekmek yapımına katılan kadınları ve yakınlarını koronavirüs testinden geçirdi. Ayrıca, testi pozitif çıkan kadınların yaşadığı müstakil 10 ev karantina altına alındı. Bu evlerde toplam 25 kişinin yaşadığı belirtildi. Jandarma ekipleri evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Evde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi. (DHA)

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