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  4. Ekmeklerde eksik olduğunu fark edince... Bakın kim alıyormuş!

Ekmeklerde eksik olduğunu fark edince... Bakın kim alıyormuş!

26.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Malatya'da fırından gelen ekmeklerin 1 adet eksik olduğunu fark eden market sahibi, çareyi güvenlik kamerasına bakmakta buldu. Görüntüleri inceleyen market sahibi, suçlunun mahalledeki bir köpek olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde bir markete fırından bırakılan kasadan bir somun ekmeğin her gün eksik çıktığını fark eden Batuhan Erbaş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda her sabah erken saatlerde mahalledeki bir sokak köpeğinin gelerek ekmek kasasından bir adet somun ekmeği alarak götürdüğünü fark edince gerçekte ortaya çıktı.

ARTIK KÖPEĞE EKMEĞİ KENDİSİ VERİYOR

Batuhan Erbaş, her sabah ekmeklerden bir eksik olunca fırıncı ile görüştüğünü ancak oradan sayının tam geldiğini öğrenince kamera kayıtlarını inceleyince gerçeğin ortaya çıktığını söyleyerek, “Artık her gün bir ekmeğimiz köpeğimizin hakkı’ diyerek sokak köpeğine ekmeği kendisinin verdiğini söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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