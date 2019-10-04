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Ekmeklerini 'acı'dan çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da isot hasadı sürerken, kadınlar, biberin el yakan acısına rağmen evlerine ekmek parası götürmek için pul biber ve biber salçası yapımında çalışıyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da isot hasadı sürerken, kadınlar, biberin el yakan acısına rağmen evlerine ekmek parası götürmek için pul biber ve biber salçası yapımında çalışıyor.

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot, zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan ailelerin pazardan satın aldığı biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor. Sabah erken saatlerinde derme çatma çadırlarda iş başı yapan kadınlar, elle parçaladıkları biberleri makineden geçirip naylon örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Temizledikleri biber miktarına göre yevmiye alan kadınlar, saat 06.00'da başladıkları mesailerini 19.00'a kadar sürdürüyor. Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor. Oldukça zahmetli bir işte çalışan kadınlar, gazetecilere yüzlerini gizleyerek, açıklamada bulundu.

'KAZANDIĞIMIZ PARAYI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE HARCIYORUZ'

Günlük ortalama 40 ile 50 lira arasında para kazandıklarını ifade eden kadınlardan Fatma Özpolat, "Her yıl isot hasadında çocuklarımızla birlikte bu çadırlara gelerek biber üretim işinde çalışıyoruz. Bazılarımız isotları saplarında ayırıyor. Bazıları ise güneşte kuruması için serim yapıyor. Bu işte kazandığımız parayla çocuklarımızın eğitimine ve evin geçimine harcama yapıyoruz. Bu iş gerçekten çok zor, ancak bu işi yapan bilir. Biz ihtiyaçtan dolayı mecbur yapıyoruz. Eşim pamuk işinde, ben de burada çalışıyorum" dedi.

'ACIYI SEVİYORUZ'

İbrahim Budak ise yaklaşık 25 yıldır isot işiyle uğraştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sabah, güneşin doğuşuyla isot yapmaya başlıyoruz. Herkes torba başı çalışıyor. Kaç torba çıkarılırsa, ona göre fiyat belirleniyor. Günlük ortalama kişi başı 50 lira kazanılıyor. Ailemize katkı sunmak için sıcağa da acıya da katlanıyoruz, aynı zamanda acıyı sevdiğimiz için de burada çalışıyoruz. Şanlıurfa'da acı çok seviliyor, biz de işimizi severek yapıyoruz. Acısına, sıcağına severek katlanıyoruz. Böylece hem Şanlıurfa'nın ekonomisine, hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz."

200 TON BİBER İŞLENİYOR, 15-20 TON PUL BİBER ÜRETİLİYOR

Şanlıurfa’da biber üreticisi Halil Çiftçi ise, "Her yıl Şanlıurfa’da yıllık olarak 200 tona yakın biber burada işleniyor. Burada işlenen biberler, 15-20 ton arası pul bibere dönüştürülüyor. Kilosu 50 ile 80 liradan satılan pul biberlerimizin büyük bölümü Şanlıurfa merkezde kullanılıyor, diğerleri ise yurt içi piyasasına satılıyor" dedi.

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