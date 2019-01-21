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Ekmeklerini "kar"dan çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaklaşık bir aydır aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karlar, birçok işsizin geçim kaynağı oldu - Hüseyin Biter: - "Kış aylarında ev ve iş yeri çatılarında kar temizliği yapıyorum. İki çocuğum üniversitede okuyor" - Barış Öztoprak: - "İlçede yaklaşık bir ay kar yağışı etkili oldu. Ev ve iş yeri çatılarında 3 metreye yakın kar var"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, mevsimlik çalışan birçok kişiye ekmek kapısı açtı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı ilçede, ev ve iş yeri çatılarında biriken karları temizleyen kişiler, günde 100-150 lira arasında para kazanıyor.

Hüseyin Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında "ekmeğini kardan çıkardığını" söyledi.

Kar temizliği yaparak evinin giderlerini karşıladığını belirten Biter, "Ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemek çok zahmetli oluyor. Bazen yoğun kar yağışı altında çalışmak zorunda kalıyorum. Kimi zaman da kar temizliği yaparken hava çok soğuk oluyor. Küreğin sapını tutarken ellerim üşüyor." dedi.

Yıllardır ara işlerde çalışarak geçimini temin ettiğini anlatan Biter, "Kış aylarında da ev ve iş yeri çatılarında kar temizliği yapıyorum. İki çocuğum üniversitede okuyor. Kazandığım parayla hem onların okul ihtiyaçlarını karşılıyorum hem de aile bütçesine katkı sağlıyorum." şeklinde konuştu.

Bu sene çok fazla kar yağışı olduğunu söyleyen Barış Öztoprak ise kış aylarında kar temizleyerek para kazandığını belirtti.

Kar temizliğinin zor ve zahmetli olduğunu anlatan Öztoprak, "İlçede yaklaşık bir ay kar yağışı etkili oldu. Ev ve iş yeri çatılarında 3 metreye yakın kar var. Genellikle toprak yapılı evlerin damlarını temizliyorum. Günlük olarak 100-150 lira kazanıyorum. Kolay iş değil ama mecburen yapmak zorundayım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kar kış Ovacık Tunceli

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