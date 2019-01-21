TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, mevsimlik çalışan birçok kişiye ekmek kapısı açtı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı ilçede, ev ve iş yeri çatılarında biriken karları temizleyen kişiler, günde 100-150 lira arasında para kazanıyor.

Hüseyin Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında "ekmeğini kardan çıkardığını" söyledi.

Kar temizliği yaparak evinin giderlerini karşıladığını belirten Biter, "Ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemek çok zahmetli oluyor. Bazen yoğun kar yağışı altında çalışmak zorunda kalıyorum. Kimi zaman da kar temizliği yaparken hava çok soğuk oluyor. Küreğin sapını tutarken ellerim üşüyor." dedi.

Yıllardır ara işlerde çalışarak geçimini temin ettiğini anlatan Biter, "Kış aylarında da ev ve iş yeri çatılarında kar temizliği yapıyorum. İki çocuğum üniversitede okuyor. Kazandığım parayla hem onların okul ihtiyaçlarını karşılıyorum hem de aile bütçesine katkı sağlıyorum." şeklinde konuştu.