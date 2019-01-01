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Ekmeklerini "kar"dan çıkartıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Hakkari'de bazı vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizleyerek ekmek parasını kazanıyor - Vatandaşlardan Bünyamin Kaya: - "Bazı çatıları bir günde, bazılarını 4-5 saatte temizliyoruz. Kente son günlerde yoğun kar yağdı. Burada bizim gibi çalışan çok kişi var"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan bazı vatandaşlar, kışın gelmesiyle çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Hakkari'de bazı vatandaşlar, çıktıkları çatılarda düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitliyor.

Ardından küreklerle çatıdaki karı temizleyen işçiler, günde 100-150 lira kazanarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Vatandaşlardan Bünyamin Kaya, kış aylarında çatılara çıkıp belli bir ücret karşılığında kar temizlediklerini ve ücretin çatıların büyüklüğü ile kar kalınlığına göre değiştiğini söyledi.

Kaya, çalışmayı ekip olarak gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bazı çatıları bir günde, bazılarını 4-5 saatte temizliyoruz. Kente son günlerde yoğun kar yağdı. Burada bizim gibi çalışan çok kişi var. Çoluk çocuğuna ekmek kazanmak için bu işi yapıyorlar. Tehlikelidir ama yapabilecek bir şey yok. Önlem aldıktan sonra çalışmaya başlıyoruz." dedi.

Hayrettin Kayar da çatılarda kar fazla olduğu için oldukça yorulduklarını ifade ederek, "Ekmek kazanmak çok zor. Ekmeğimizi ya kardan ya hamallıktan ya da betondan çıkarıyoruz. Hemen hemen bir metre kar yağmış. Çatılar temizlenmediğinde çökme riski oluyor." diye konuştu.

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