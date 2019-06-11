Ekmekte zehre genç “Tırpan”

İzmirli genç aşçı Gürsel Tırpan, ekmekte protein ve kalsiyum besleyiciliğini artırıp doğal eklerle raf ömrünü uzatan bir çalışmayı, laboratuvar ortamında gerçekleştirmeyi başardı. ’Zehir’ olarak da nitelendirilen ekmek katkı maddelerine doğal alternatif olan çalışmanın sahibi Nevvar Salih İşgören Vakfı bursiyeri Gürsel Tırpan, çalışmalarını bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlarına hazırlandığı süreçte yaptı.

Nevvar Salih İşgören Turizm Otelcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü mezunu Gürsel Tırpan, bir yandan gastronomi alanında üniversite okumak hedefiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS/Temel Yeterlilik (TYT) ve Alan Yeterlilik (AYT) sınavlarına hazırlanırken bir yandan da halkın ekmeğini dert edinerek laboratuvara girdi. Türkiye’de en çok tüketilen gıda sıralamasında birincilik kürsüsünden inmeyen ekmek için “katkı maddesi olmadan ve doğal ürün ekleriyle raf ömrünü nasıl uzatabilirim” ve “besleyiciliğini nasıl artırabilirim” sorularıyla araştırmaya girişen Gürsel Tırpan, sınav hazırlık süreciyle eş zamanlı olarak 9 ay boyunca Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde laboratuvar çalışması yaptı. Özellikle günde 120 milyon ekmek üretilen ve istatistiklere göre bunun 12 milyon adedinin israf kalemi olarak çöpe gittiği Türkiye’de, patent aşamasındaki bu çalışma önem taşıyor. Çünkü bu üretim biçimi yaygınlaşırsa, israfın ekonomik karşılığı olan yıllık 1.5 milyar doların cepte kalmasına ve ithal buğdaydan kaynaklı girdi maliyetinin de azalmasıyla dış ticaret açığının azalmasına kapı aralayacak. Genç aşçı Gürsel Tırpan, özellikle günümüzde çok tüketilmesi durumunda insan hayatında ileri yaşlarda alzaymır, parkinson, kanser, şeker, inme-felç gibi hastalıklara neden olduğu ve sindirim-sinir sistemine zarar verdiği çeşitli bilimsel çalışmalarda yer bulan katkı maddelerine alternatif doğal maddeler üzerinde denemelerini yoğunlaştırdı.