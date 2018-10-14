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'Ekmekten sargı bandı çıktı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Alipaşa Küpçü (40), mahalle fırınından aldığı ekmeğin içinden sargı bandı çıktığını öne sürdü.

'Ekmekten sargı bandı çıktı' iddiası

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Alipaşa Küpçü (40), mahalle fırınından aldığı ekmeğin içinden sargı bandı çıktığını öne sürdü. Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunan ve fırınların sürekli denetlenmesini isteyen Küpçü, "Fırına gidip, içinden yara bandı çıktığını söylediğimde bana 'Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir' diye cevap verdiler" dedi.
Çorlu'da fabrika işçisi, evli ve 2 çocuk babası Alipaşa Küpçü, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki fırından aldığı ekmeğin içinden sargı bandı çıktığını ileri sürdü. Kahvaltı için her zaman gittiği fırına uğrayıp, ekmek aldıktan sonra eve döndüğünü anlatan Küpçü, "Kahvaltıda yemek yerken ekmek, çocuğumun elindeydi; ekmeği parçaladı. Parçalayınca 'Baba bu ne? Bir şey var bunun içinde' dedi. Ben de 'Mayadır, kütle halinde kalmıştır' dedim. Elime aldım, baktım, yara bandıydı. Bu şekilde görünce şaşırdım. Hemen aldım, o sinirle ekmek fırınına gittim; 'Bu nedir? Bu kadar da olmaz, ekmekten yara bandı çıkması çok saçma bir şey değil mi? Niye dikkat etmiyorsunuz?' dedim. Bana 'Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir' diye cevap verdiler" diye konuştu.
ZABITAYA ŞİKAYET ETTİ
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Küpçü, fırınların daha çok denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Denetimlerin daha sık ve özenli yapılmasını istiyorum. Zabıta ya da Fırıncılar Odası, kim denetliyorsa denetlemesi gerekir. Ayda bir de olsa kontrol etmesi gerekir. Ben hiçbirine inanmıyorum, kesin bilmiyorum; ama hiçbirinin hijyen belgesi yoktur, sağlıkla ilgili bir sürü sorunları vardır. Bunlara dikkat etmeyen insan, Allah bilir üretimde daha nelere dikkat etmiyorlardır. Kalifiye eleman çalıştırmıyorlar. Sokaktan geçen herkesi fırına alıp, işçi yaparsanız olacağı sonuç da budur. Bu da insanların sağlığı ile oynamaktır. Buna dikkat edilmeli" diye konuştu.
Cengizhan Küpçü de ekmeği parçaladığında içinde farklı bir şey olduğunu görerek, babasına gösterdiğini belirtip, "Ekmeği böldüm. Böldüğüm gibi babama seslendim. Dedim 'Baba bu ete benziyor, yiyeyim mi?' Sonra da yara bandı olduğunu fark etti. Yemek yemeği çok seviyorum ama o manzarayı gördükten sonra uzun süre yemek yiyemedim" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Ekmekten sargı bandı çıktı' iddiası'Ekmekten sargı bandı çıktı' iddiası

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