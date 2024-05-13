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Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra ilk kez açıkladı: "Bana teklif MHP'den geldi"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.05.2024 08:04
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2014'te CHP ve MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan ve 'Ekmek için Ekmeleddin' sloganıyla yüzde 38.44 oy alan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. 2014'te yaşanan sürece değinen İhsanoğlu, "‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli'ydi" diye konuştu.

Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra ilk kez açıkladı: "Bana teklif MHP'den geldi"

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde MHP ve CHP'nin 'çatı adayı' olan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 yıl sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İhsanoğlu, "Ekmek için Ekmeleddin" sloganıyla girdiği seçim için teklifin MHP'den geldiğini, ‘Çatı aday’ projesinin mimarının da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ifade etti.

Söyleşinin 2014 seçimine ilişkin bölümü özetle şöyle:

2014'ten beri hatta MHP'deki milletvekilinin sona erdiğinden beri hiç konuşmadınız. 2014’te nasıl CHP ve MHP’nın ‘çatı adayı’ olmuştunuz orayı bir netleştirelim mi en azından?

"‘ÇATI ADAY’ FİKRİ ÇIKTI ORTAYA"

2014'ün başında Türkiye'ye döndük. Ve Türkiye'ye dönerken ben artık gerek içeride gerek dışarıda kültür hayatına birtakım katkılar yapma, eserler yazma niyetindeydim. Tekrar herhangi bir görev alma niyetim yoktu. Ama benim ismim 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında geçmişti. Siz onu biliyor musunuz?

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İşte biz Türkiye’ye dönük, yerleşmeye çalışıyoruz. Bu ‘çatı aday’ fikri çıktı ortaya.

Kimden çıktı fikir?

"'CHP BU İŞİN İÇİNDE YOK' DEDİLER"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi ilk defa MHP’den geldi. Bana MHP’den gelenler oldu. Bu teklifi getirdiler. Ben kendilerine “Sadece MHP’nin adayı olursam yeterli oy alamayız, ancak CHP ile ortak aday çıkartırsanız başarılı olabiliriz” dedim. “CHP bu işin içinde yok” dediler. Ben de teşekkür ettim. Böyle söyledim, çünkü eğer bu tek başına MHP’nin teklifi olsaydı tek partinin oyları belli. Eğer bu iki partiyi bir araya getirecek bir şeyse -ki birisi sosyal demokrat diğeri de muhafazakâr milliyetçi bir parti- bu Türkiye'nin muhtaç olduğu uzlaşmayı sağlayacak bir şey. Bunu böyle gördüm. Ama daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı geldi, görüştük. CHP’nin benim adaylığımı ortak aday olarak kabul ettiğini, anlaştıklarını aktardı. Sonrasını ise hepiniz biliyorsunuz zaten.

Yani aslında bu işin mimari Devlet Bahçeli'ydi, öyle mi?

Evet, benim gördüğüm prizmadan böyle.

Oysa bazıları sanıyor ki sizi ‘çatı aday’ olarak gösterme fikri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıktı.

Şimdi, çatı adayı olarak gösterme konusunda iki taraf arasında nasıl inisiyatif alındığı hususunda ayrıntıya sahip değilim.

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Bütün bu süreçte sizin adaylığınız üzerinden Kılıçdaroğlu’nun hedef alınması sizi rahatsız etti mi?

Evet bunun farkındayım, bu şüphesiz en azından nezaketsizliktir ve kadirşinaslıkla alakası yoktur. Fakat gördüğüm kadarıyla bu eleştiriler partinin ana akım görüşleri içinde olmayıp, birtakım dar kliklerin yıpratma çabalarıydı. Çünkü Kemal Bey, partiyi toplumun farklı kesimlerine de açmaya çalışıyordu. Bakınız 11 Ağustos 2014 günü seçim yapıldı, değil mi? Zamanımız çok dardı ve elimizde çok az imkanlar vardı. Hazırlığımız yoktu. Buna rağmen 12 parti destekledi bizi. Gayet nezih ve haysiyetli bir kampanya yürüttük. Nezaket ve haysiyet dışı hiçbir davranışta bulunmadık. Seçim yapıldı, akşam neticeler ortaya çıkmaya başladı. Büyük şehirlerin durumu da belli olunca ben arkadaşlara, “Artık netice belli oldu, biz kazanan sayın Erdoğan’ı tebrik edelim” dedim. Ve yaptığım basın açıklamasında kendisini tebrik ettim. Ayrıca bu açıklamada hakkımızda “Yüzde 10 bile alamaz” diyenlere rağmen yüzde 40’a yaklaşan oy aldığımızın altını çizdim. Ertesi gün eve gelen gazetecilere; “Ben dün söyleyeceğimi söyledim, bundan sonra laf bitti” dedim. 12 Ağustos'taki son beyanatım budur; bende laf bitti. Ve ben o günden bugüne hiçbir siyasi konuya girmiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Ekmeleddin İhsanoğlu Devlet Bahçeli CHP MHP
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