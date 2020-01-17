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  4. "Eko" para birimine geçme kararı Afrika ülkelerini ikiye böldü

"Eko" para birimine geçme kararı Afrika ülkelerini ikiye böldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

"Eko" para birimine geçme kararı Afrika ülkelerini ikiye böldü

Batı Afrika'daki 8 ülkenin 2020'den itibaren CFA frangının (XOF) yerine "eko" para birimini kullanmaya başlama kararı, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleri arasında krize neden oldu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS toplantısının ardından, Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine'nin finans bakanları ve merkez bankası valileri tarafından yapılan ortak açıklamada, "eko" para birimi kullanımının reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, "eko" para birimine geçişin kaygı verici bir durum olduğu ve ileriki günlerde konuyla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, konuya ilişkin, "eko" para birimini kullanmaya hazır olmadıklarını ifade etti.

Afrika ülkelerinden Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, geçen sene aralık ayında, 2020'den itibaren "eko" para birimine geçme kararı almıştı.

Afrika ülkelerinin Fransa sömürge mirası CFA frangını bırakarak "eko" para birimine geçtiğini duyurmasıyla 74 yıllık bir para birimi tarihe karışmış olacak.

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