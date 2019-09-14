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"Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi" firmalara tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

"Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi" firmalara tanıtıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 16 firmanın katılımıyla hazırlanan Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi'nin tanıtım toplantısı, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in katılımıyla yapıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri binasında düzenlenen toplantıya birlik üyesi 16 firmanın temsilcileri katıldı.

Engin, buradaki konuşmasında, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açtığını belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildiren Engin, "Standartlara uyan değil, standartları belirleyen, dünya tekstiline yön veren bir konuma gelmek zorundayız. Her zaman sadece en iyisini üretmek yetmiyor. Rekabetçiliğinizi artırmak için mutlaka en çevreci, en katma değerli üretime odaklanmanız da gerekiyor. Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projemiz de bu odak çerçevesinde oluşturulmuş projelerden biri." ifadelerini kullandı.

Engin, azalan doğal kaynaklar ve artan dünya nüfusunun, kaynakların etkin kullanımını tüm sanayi kollarında önemli hale getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Herkes bunun için çalışıyor, projeler üretiyor. Teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimler, ihtiyaç normlarında da değişim meydana getirdi ve endüstrilerin sürdürülebilir, çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Biz de UTİB olarak, ev tekstili ve giyimlik kumaşlar sektörümüzün ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerimizin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olmasıyla dış ticaret gelirlerimizi artırmamız mümkün."

Proje bütçesinin çok az bir kısmının firmalar tarafından karşılanacağını belirten Engin, "Projede önce ihtiyaç analizi çalışmamız olacak, ardından firmalara danışmanlık hizmeti vereceğiz. Daha sonraki adım da yurt dışı pazarlama ayağıyla ilgili olacak. Bu faaliyetlerde harcanacak bütçemizin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığımız, yüzde 25'i de firmalarımız tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, UİB Proje Uygulama Şube Müdürü Sevcan Özkök projenin detaylarıyla ilgili sunum yaptı.

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"Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi" Bursa

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