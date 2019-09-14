"Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi" firmalara tanıtıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 16 firmanın katılımıyla hazırlanan Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi'nin tanıtım toplantısı, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in katılımıyla yapıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri binasında düzenlenen toplantıya birlik üyesi 16 firmanın temsilcileri katıldı.

Engin, buradaki konuşmasında, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açtığını belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildiren Engin, "Standartlara uyan değil, standartları belirleyen, dünya tekstiline yön veren bir konuma gelmek zorundayız. Her zaman sadece en iyisini üretmek yetmiyor. Rekabetçiliğinizi artırmak için mutlaka en çevreci, en katma değerli üretime odaklanmanız da gerekiyor. Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projemiz de bu odak çerçevesinde oluşturulmuş projelerden biri." ifadelerini kullandı.

Engin, azalan doğal kaynaklar ve artan dünya nüfusunun, kaynakların etkin kullanımını tüm sanayi kollarında önemli hale getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: