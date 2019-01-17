Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

KOBİ'lere verilen kredinin onları rahatlattığını belirten Kalaycı, "Sanayi ve ticaret erbabı ile vatandaşların sorunlarına çözüm getirecek ekonomik tedbirlerin alınmasına devam edilmelidir." dedi.

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Kalaycı, asgari ücretin vergilendirilmesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını, bu nedenle asgari ücret üzerindeki vergi uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Mustafa Kalaycı, çiftçilerin zor durumda olduğunu ve onlar için acilen tedbir paketi açıklanmasını gerektiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anlattı.

Çiftçilerin bankalara borcunun 104 milyar lirayı aştığını, çiftçilerin her şeyinin ipotekli olduğunu söyleyen Kalaycı, Ziraat Bankasının çiftçiyi daha fazla desteklemesi ve onları, faizi yüksek özel bankalara gitmekten kurtarması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Kalaycı, "Çiftçimize ve üreticimize sahip çıkılmalı, ithalata dayalı üretimden vazgeçilmelidir." diye konuştu.

- Sakarya'daki tank palet fabrikası

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi konusunda, "Bu özelleştirmeyle, bir devlet tekelini bir özel sektör tekeli haline geçirmiş oluyoruz. Bu özel sektör bunu kime satacak? Öncelikle Türk ordusuna satacak. Peki satarken tekel fiyat mı yoksa daha makul bir fiyat mı uygulayacak? Tekel özel sektöre geçtiği zaman, devleti soymanın da yolunu bulmuş olur." değerlendirmesini yaptı.

Bu teklifin, tek bir siyasetçi ve onun emrinde çalışan bürokratlar tarafından hazırlandığını savunan Katırcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, atadığı bakanlarıyla birlikte hazırladığı metin önümüze geldi. Normalde hükümetin bize, 'Şuna ihtiyacım var' demesi ve bizim de o konuyla ilgili kanuni düzenleme yapmamız lazım." dedi.