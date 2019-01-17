Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor. Teklifin birinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, sadece oy hesabı yapılması halinde her kesimi yıpratma üzerine bir siyaset kurulmuş olacağını ve bunun bedelinin işçiye, köylüye, yoksula çıkacağını belirtti. "Farklı yaklaşımlar var; 'Hepimiz ayrı gemilerdeyiz.' diyenler var, 'Aynı gemideyiz.' diyen var ama şu kesin, bir kısmımız öyle ya da böyle kürek mahkumu pozisyonunda, bir kısmımız ise en lüks kamarada oturduğunda gemi, hiç batmayacakmış gibi sanıyor, hep kurtulacağını sanıyor." diyen Bilgen, gemi battıktan sonra konuşmanın anlamı olmayacağını, gemiyi batırmamanın yollarının açık yüreklilikle, cesaretle, özeleştiri yapmayı göze alarak konuşabilmenin önemli olduğunu vurguladı. MHP İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Faruk Aksu, kanun teklifiyle, başta ev hanımları ve kadın girişimciler olmak üzere evlerinde ürettikleri bazı ürünleri internet üzerinden satanların esnaf muaflığından faydalanacağını, kadınların iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol alacağını ve toplumsal konumlarının güçlendirileceğini belirtti.

Teklifin, Kıyı Kanunu'nda bazı değişiklikler öngördüğünü de hatırlatan Aksu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Ahlat'ta bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılması yönündeki çağrısının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun bulunduğunu anımsattı. Aksu, "Bu yönde müjde verilmişti. Bu kapsamda, Ahlat'ta, Van Gölü kenarında Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılmasına ilişkin düzenlemeyi olumlu ve anlamlı buluyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve teklif sahiplerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - "Şipşakçı bir Meclise dönüşüyoruz" İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 17 maddelik teklifin yaklaşık 10 maddesine partisinin "evet" oyu kullandığını, ancak bu maddelerin daha çok vatandaşın lehine dönüştürülmesine yönelik önergelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda reddedildiğini belirtti. Tatlıoğlu, "Kanun yapma kalitemiz o kadar düştü ki. Fonksiyonsuz bir Meclise dönüyoruz, şipşakçı Meclise. Bu kanun yapma kalitemizi yükseltmek, bu Meclisteki parlamenterlerin ve de hakim hükümete destek veren siyasi grupların birinci derecede vazifesidir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, iktidarın yerel seçimler yaklaşırken seçimlerde uğrayacağı yenilgiyi bertaraf edebilmek için sürekli torba kanunlar aracılığıyla seçim yatırımı yapmaya ve yenilgiyi önlemeye çalıştığını ileri sürdü. Kanunların, Anayasa ve İçtüzük çiğnenerek yangından mal kaçırır gibi yapıldığını iddia eden Emecan, "Ben yedi aylık yeni bir vekilim, yedi ayda bıktım. Özellikle 2'nci, 3'üncü, 5'inci döneminde olan milletvekilleri, siz hala bıkmadınız mı; hayret ediyorum. Bu yanlıştan ne zaman, nasıl döneceğiz; onu da merak ediyorum. Her getirdiğiniz torbayla yasamayı oy avcılığı ekonomisine de hizmet eder hale getirdiniz." değerlendirmesini yaptı. Emecan, AK Parti'nin 100 metrelik yarışa 90 metre avantajla girdiğini belirterek, "90 metre önde başladığınız yarışın kalan 10 metresinde, eğer böyle giderseniz 31 Mart'ta tökezleyeceksiniz. Sürekli yoksullaşan halk, işsiz genç, şiddet gören, katledilen kadın, eğitilemeyen çocuk, kepenk kapatan esnaf, geçinemeyen emekli ve üretemeyen çiftçi size 10 metreyi tamamlatmayacak ve bu ülke bir nebze de olsa nefes alacak. 31 Mart-1 Nisan AKP iktidarından kurtuluşun başlangıcı olacaktır." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun tekerlekli sandalye ile kürsüye yaklaşabilmesi için Genel Kurul salonunda görevli kavaslar, rampa kurdu. Piroğlu, kürsüye gelerek yaptığı konuşmasında, "Kürt halkıyla adil ve demokratik bir barış imzalanmasına" yönelik talebini aktardı. HDP milletvekillerine bazı eleştirilerde bulunulduğunu belirten Piroğlu, "Oylarla buraya geldik. Beğenmeyebilirsiniz, onaylamayabilirsiniz ama mecbursunuz. Son Kürt ölene kadar, son Alevi, son emekçi ortadan kalkana kadar bizi dinleyeceksiniz. Vardık, varız, var olacağız ve bunu size rağmen yapacağız." diye konuştu. Piroğlu'nun ifadeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'i ile 81 milyon vatandaşın bu milletin, devletin eşit vatandaşları olduğunu vurguladı. "Kürtlerle adil barış anlaşması" ifadesini kabul etmediklerini belirten Özkan, "Kürtlerin, bu ülkenin asli unsuru, vatandaşı olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede tek bir sorun vardır o da terör sorunudur. Terör sorunu da 81 milyon kenetlenerek bertaraf edeceğiz." dedi.