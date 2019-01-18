Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kanun teklifinde asgari ücrete yönelik desteğin de yer aldığını anımsatarak, "Asgari ücrete 3 yıldır vergi desteği veriyorsunuz. Aslında bu desteği patronlara veriyorsunuz. Yapılması gereken yoksullara ve işçilere vergi muafiyeti getirilmesidir, patronlara değil." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, meslektaşları olan avukatların sorunlarının çığ gibi büyüdüğünü savundu. Yargıda önemli bir görev üstelenen avukatların çalıştığı şartların önemsenmediğini savundu. Erel, avukatların ekonomik problemlerinin çözümüne yönelik adım atılması gerektiğini söyledi.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde MHP Grubu adına bir konuşma yapan Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'nin hak ettiği şekilde projelerde yer alamadığını belirterek, Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'ne, Kayseri'nin de dahil edilmesini talep etti.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10. maddesi üzerinde AK Parti'nin önergesi kabul edilerek, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Çorlu ve Ankara tren kazalarının "AK Parti iktidarlarında hatalardan ders çıkarılmadığını" gösterdiğini iddia eden Kerestecioğlu, dünyada en güvenilir taşımacılık türü kabul edilen demiryolunun, Türkiye'de bu vasfa sahip olmadığını ileri sürdü. Kerestecioğlu, söz konusu tren kazalarında gerçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini de ifade etti.

- "UEFA için vergi muafiyeti getirmektedir"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bu yasama döneminde Genel Kurulda kabul edilen "torba" kanun tekliflerine bir bütün olarak bakıldığında, 31 Mart'taki yerel seçimler düşünülerek krizin seçmen üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinin amaçlandığının görüldüğünü öne sürdü.

Hükümetin vatandaşları ağır vergilerle karşı karşıya bıraktığını iddia eden Girgin, "Kendi vatandaşını vergiye boğan anlayış, UEFA için vergi muafiyeti getirmektedir. Bu kadar yük yetmez gibi şimdi çıkarttınız poşet vergisi. Devlet ve market sahibi kazanacak, vatandaş kaybedecek. Doğa talancıları ile poşet satarak doğayı koruyanlar aynı kişiler." diye konuştu.