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Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 02:34 | Son Güncelleme

Teklifin 10. maddesi üzerinde AK Parti'nin önergesi kabul edilerek, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapıldı - HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu: - "Asgari ücrete 3 yıldır vergi desteği veriyorsunuz. Aslında bu desteği patronlara veriyorsunuz. Yapılması gereken yoksullara ve işçilere vergi muafiyeti getirilmesidir, patronlara değil"

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10. maddesi üzerinde AK Parti'nin önergesi kabul edilerek, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen teklifin müzakereleri, ikinci bölümde yer alan maddeler üzerindeki önerge işlemleriyle sürüyor.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde MHP Grubu adına bir konuşma yapan Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'nin hak ettiği şekilde projelerde yer alamadığını belirterek, Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'ne, Kayseri'nin de dahil edilmesini talep etti.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, meslektaşları olan avukatların sorunlarının çığ gibi büyüdüğünü savundu. Yargıda önemli bir görev üstelenen avukatların çalıştığı şartların önemsenmediğini savundu. Erel, avukatların ekonomik problemlerinin çözümüne yönelik adım atılması gerektiğini söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kanun teklifinde asgari ücrete yönelik desteğin de yer aldığını anımsatarak, "Asgari ücrete 3 yıldır vergi desteği veriyorsunuz. Aslında bu desteği patronlara veriyorsunuz. Yapılması gereken yoksullara ve işçilere vergi muafiyeti getirilmesidir, patronlara değil." ifadelerini kullandı.

Çorlu ve Ankara tren kazalarının "AK Parti iktidarlarında hatalardan ders çıkarılmadığını" gösterdiğini iddia eden Kerestecioğlu, dünyada en güvenilir taşımacılık türü kabul edilen demiryolunun, Türkiye'de bu vasfa sahip olmadığını ileri sürdü. Kerestecioğlu, söz konusu tren kazalarında gerçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini de ifade etti.

- "UEFA için vergi muafiyeti getirmektedir"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bu yasama döneminde Genel Kurulda kabul edilen "torba" kanun tekliflerine bir bütün olarak bakıldığında, 31 Mart'taki yerel seçimler düşünülerek krizin seçmen üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinin amaçlandığının görüldüğünü öne sürdü.

Hükümetin vatandaşları ağır vergilerle karşı karşıya bıraktığını iddia eden Girgin, "Kendi vatandaşını vergiye boğan anlayış, UEFA için vergi muafiyeti getirmektedir. Bu kadar yük yetmez gibi şimdi çıkarttınız poşet vergisi. Devlet ve market sahibi kazanacak, vatandaş kaybedecek. Doğa talancıları ile poşet satarak doğayı koruyanlar aynı kişiler." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da "Çin'in, Doğu Türkistan'ı işgal ettiğini" belirterek, bu konuda farkındalık oluşturulması ve söz konusu haksızlığa tepki verilmesi gerektiğini savundu.

Teklifin 10. maddesi üzerinde AK Parti'nin önergesi kabul edilerek, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda; 2018 yılı ocak ile kasım ayları/döneminde, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle, uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması sağlanacak. Böylece istihdamın artırılması amaçlanıyor.

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