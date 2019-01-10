Ekonomi alanında destek teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Teklifle ilgili bilgi veren imza sahiplerinden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, düzenlemeyle, yeni ekonomik gelişmelere uyumu, idarenin etkin ve hızlı karar alabilmesini, ihtilafları ortadan kaldırmayı, vergiye uyumun güçlendirmesini amaçladıklarını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin "torba" şeklinde gelmesini eleştirerek, "İhtiyaç yine Hükümet tarafından belirlensin ama yasayı milletvekilleri yapsın. Burada bir garabet var." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Teklif dün Meclis Başkanlığına sunuldu, bugün komisyona geldi. Böyle yalapşap yasa yaparsak kalite oluşmaz." değerlendirmesini yaptı.