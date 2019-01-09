HABER

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler ciddi anlamda sıkıntılara sebep olacak" - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu: - "Bu düzenlemeler, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik güvenlik tehdidiyle etkili bir mücadele ortaya koyabilmesi, vatandaşlarımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi ve üretimin devam ettirilmesi bakımından önemli" - CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan: - "Tüm bu değişiklikler, uygulamalar, yaklaşan seçimlere kadar idare etmeye çalıştığınızın göstergesi"

TBMM Genel Kurulunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, teklifin birbirinden farklı birçok konuyu içerdiğini, aralarında hiçbir ilinti bulunmadığını söyledi.

Teklifteki bir düzenlemeyle "Cumhurbaşkanının hiçbir gerekçe göstermeksizin istediği belediyeye ödenek verip istemediği belediyeye ödenek vermemesi imkanının getirildiğini" savunan Türkkan, "Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırıdır." dedi.

Kanun teklifinin tümüne ve neredeyse her maddesine muhalefet şerhi koyan HDP'nin elinde büyükşehir de dahil olmak üzere birçok belediye mevcutken belediyelere ödenek aktarma yetkisini Cumhurbaşkanına veren maddeye şerh düşmemesinin "anlaşılması güç ve manidar" olduğunu belirten Türkkan, "Enteresan değil mi? Burada da bir gariplik var. Ben çözemedim, umuyorum arkadaşlar izah ederler." şeklinde konuştu.

Türkkan, pilotlar ve kabin memurlarının gelir vergisinden istisna olmalarının önünün açılmasıyla, ücretli çalışan vatandaşlar arasında vergi adaletsizliğinin ortaya çıktığını öne sürdü.

Türkkan, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğu ülkemizde, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızdan yüzde 100 gelir vergisi alınırken, onlara oranla daha yüksek gelire sahip olan pilot ve kabin memurlarının gelir vergisinden muaf tutulmak istenmesi, adil bir uygulama olur mu? Bu asgari ücretle çalışan vatandaşa ayıp değil mi, onlara günah değil mi? Ayrıca, sadece bir meslek grubuna tanınan bu istisna, diğer meslek grupları arasında da eşitsizliğe neden olacak. Yani birisinin sebebi uçması, öbürünün günahı yürümesi mi?" ifadelerini kullandı.

Türkkan, kanun teklifinde yer alan düzenlemelerin ciddi anlamda sıkıntılara sebep olabileceğini savundu.

- "Olumlu buluyoruz"

MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kanun teklifinin, vatandaşların sorunlarına çözüm getirmeye, sıkıntılarını azaltmaya ve refahını artırmaya dönük düzenlemelerden oluştuğunu dile getirdi.

Milletin yararına düzenlemeler içeren bu kanun teklifini olumlu bulduklarını belirten Aksu, şunları söyledi:

"Teklifte, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çok sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnamede her biri ayrı önem taşıyan değişiklikler öngörülmektedir.

Terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kira bedelinin belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeksi artış oranı yerine Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının esas alınması, konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının artırılması, Varlık Finansman Fonu'nun sermaye piyasalarında yaptıkları işlemlere BSMV istisnası sağlanması, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük prim ödeme şartının 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmaya çevrilmesi, yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için bin liranın alt sınır olarak belirlenmesi suretiyle emekli aylıklarına asgari sınır getirilmesi, bebek ve devam sütlerinin ÖTV kapsamından çıkarılması, hayvancılığın, lisanslı depoculuğun ve imalat sanayisinin desteklenmesi bunlardan bazılarıdır.

Bu düzenlemeler, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik güvenlik tehdidiyle etkili bir mücadele ortaya koyabilmesi, vatandaşlarımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi ve üretimin devam ettirilmesi bakımından önemlidir. Ülkemize karşı girişilen bu saldırıların sonunun geldiğini söylemek mümkün değilse de alınan tedbirler sayesinde Türkiye ekonomisinin toparlanmakta olduğu makroekonomik gelişmelerden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yeni adımların atılması ihtiyacı da devam etmektedir."

-"Anayasa'ya aykırı"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, 71 maddelik "torba kanun" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

TBMM'nin kanun yapma ciddiyetinin bir torbaya sıkıştırıldığını savunan Emecan, "Getirdiğiniz torba tekliflerinin içeriğine ne siz hakimsiniz ne muhalefet üzerinde yeterince çalışabiliyor ne de sivil toplum katkı sunabiliyor." dedi.

Teklifle yapılması öngörülen değişikliklerin yeterince gerekçelendirilmediğini, etki analizlerinin yapılmadığını söyleyen Emecan, 71 maddelik kanun teklifinin 9 maddesinin anayasaya aykırılık içerdiğini iddia etti.

Emecan, "Tüm bu değişiklikler, uygulamalar yaklaşan seçimlere kadar idare etmeye çalıştığınızın göstergesidir." diye konuştu.

Kanun teklifiyle 186 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu'na yeniden müdahale edildiğini dile getiren Emecan, "Cumhurbaşkanının yapacağı mal ve hizmet alımlarının neredeyse tamamını Kamu İhale Kanunu'nun dışına çıkarmaya çalışıyorsunuz." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) kurulmasını öngören maddesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Paylan, FİKKO'nun, henüz kanunu çıkarılmadan ikinci toplantısının yapıldığını, bunun "Meclisin iradesini yok saymak" anlamına geldiğini savundu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul etti (2) YenidenBakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul etti (2) Yeniden
Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçtiMersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi alamında düzenlemeler genel kurul İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan TBMM Torba Teklif

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti manifesto için tarih verdi

Eren Erdem için mahkemeden son dakika kararı!

Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!

'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, Bolton Ankara'dan ayrıldı' denilmişti! Açıklama geldi

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Bahçeli duyurdu: Ruh sağlığı yasası Meclis'e geliyor

Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.