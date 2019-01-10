Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Mevcut durumda gönüllü bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 6,8 milyon katılımcı vardır. Otomatik katılım sisteminde ise 5 milyon katılımcı vardır. Toplam olarak bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 12 milyon katılımcı bulunmaktadır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anayasa'nın 94. maddesine hassasiyetle vurgu yaptıklarını ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğine dair cümleler kurduklarını ancak muvaffak olamadıklarını söyledi. Ağıralioğlu, şöyle devam etti: "Bugün, Binali Bey, üstüne tekraren basa basa, vurgulaya vurgulaya dedi ki: 'Bırakmayacağım.' Biz de İYİ Parti Grubu olarak mevzuyu çözmek için şöyle bir yol bulduk, onu arz edeyim: Şayet seçilebilirse Binali Bey, Meclis Başkanlığını bırakmasın, İYİ Parti Grubu olarak bizim teklifimiz budur, bırakmasın. Binali Bey aynı anda iki işi yapabilir; sayın Cumhurbaşkanımız aynı anda dört işi yapabildiğine göre Binali Bey de dört işi değil, iki işi yapabilir. Binali Bey Meclisi yönetmeye geldiğinde Celal Adan Bey İstanbul'a gider, o geldiğinde Levent Gök Bey gider, Mithat Sancar Bey gider."

Kendisinin, Cumhurbaşkanlığında istihdam edilecek danışmanlar arasında konuşma ve ifade bozukluklarıyla ilgili ihtisası olan birisinin olması gerektiğine inananlardan olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Burada, siyasi nepotizme sebep olacak şekilde, eş dost, akraba kayırma anlamına gelecek şekilde 'Kavakçı' soyadının istihdam alanı haline gelmesinden dolayı benim itirazım var idi. Ben istihdamını asla meşru görmüyorum ama buna 'Hükümeti tenkit etmek için bir mevzi yakaladık.' hevesiyle canhıraş yapışıp bir hanımefendinin, bir kızımızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar pespaye cümle kurulmasına da asla razı olamayız." ifadesini kullandı. MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise teklifin ikinci bölümünde, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik payın kaldırıldığını ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlandığını söyledi. Teklifle yapılan düzenlemeleri anlatan Ersoy, "Teklifle vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarının giderilmesi yönünde önemli bir düzenleme yapılarak yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına bin TL'lik alt sınır getirilmektedir. Böylece vatandaşlarımızın gelirlerinde bir iyileşme olacak ve belirli bir seviyede gelir güvencesine kavuşmuş olacaklardır." dedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise normal bir yasa teklifi getirme biçiminin kalmadığını, tekliflerin artık tamamen "torba teklif" olarak verildiğini söyledi. Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelere değinen Toğrul, arka plana bakıldığı zaman "Makyavelist bir yaklaşımın olduğunu" öne sürdü. Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tarafsızlık ve vatandaşlara hizmet götürmede eşitliğin sözde değil özde gerektiğini vurguladı. 16 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinin yapmış olduğu yasal düzenlemelerde bir oy alıp almadığına bakmaksızın 81 ile eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Özkan, "Makyavelist" iddiasını tümden reddettiklerini söyledi. - "Elektrik üretimi adına meralara bir kez daha el atılmakta" CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, maddeler arasında özellikle Mera Kanunu'yla ilgili hususların dikkat çektiğini belirterek, Türkiye'de mera alanlarının zaten yeterince tehdit altında olduğunu savundu. Türkiye'de 2002 yılında 14 milyon 600 bin hektar civarında olan mera alanlarının bugün ise 10 milyon hektar civarına indiğini ifade eden Arı, "Çünkü bu mera alanları özellikle HES'lerin, mermer ocaklarının ve taş ocaklarının ciddi tehdidi altında ve yine son dönemde çıkarılan imar barışıyla ciddi tehdit altına girmişti. Şimdi, bunlar yetmezmiş gibi, jeotermal enerji yani elektrik üretimi adına meralara bir kez daha el atılmakta." değerlendirmesini yaptı.