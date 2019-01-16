Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Kanun teklifi ile devlet katkılı konut hesabı uygulamasında devletin katkı ödemesi, katılımcı bazında 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörülmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin üçüncü bölüm üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı olduğunu her hareketi ve sözleriyle gösterdiğini belirterek, "Sadece bu torba yasayla bile Cumhurbaşkanına verilen yetkileri gördükçe onun adına endişe duydum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu kadar yükün bir insanın sırtına yüklenmesinin büyük bir insan hakları ihlali olduğunu düşünüyor, sayın partili Cumhurbaşkanına gerçekten üzülüyorum." ifadesini kullandı.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'li Bal'ın konuşmasını dikkatle dinlediğini belirterek, "Tabii, şahsi olarak sayın vekilimizin bu konuşmayı kendisine layık bulması bulmaması başka bir tartışma konusu fakat 10 dakikanın içerisinde 71 maddelik bu kanuna değinmek yerine sadece Cumhurbaşkanını eleştiren, tiye alan, sözüm ona dalga geçen bir yaklaşımla konuşmasını esefle kınıyorum." diye konuştu.