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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 21:28 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: - "Kanun teklifi ile devlet katkılı konut hesabı uygulamasında devletin katkı ödemesi, katılımcı bazında 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörülmektedir"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Kanun teklifi ile devlet katkılı konut hesabı uygulamasında devletin katkı ödemesi, katılımcı bazında 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörülmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin üçüncü bölüm üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı olduğunu her hareketi ve sözleriyle gösterdiğini belirterek, "Sadece bu torba yasayla bile Cumhurbaşkanına verilen yetkileri gördükçe onun adına endişe duydum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu kadar yükün bir insanın sırtına yüklenmesinin büyük bir insan hakları ihlali olduğunu düşünüyor, sayın partili Cumhurbaşkanına gerçekten üzülüyorum." ifadesini kullandı.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'li Bal'ın konuşmasını dikkatle dinlediğini belirterek, "Tabii, şahsi olarak sayın vekilimizin bu konuşmayı kendisine layık bulması bulmaması başka bir tartışma konusu fakat 10 dakikanın içerisinde 71 maddelik bu kanuna değinmek yerine sadece Cumhurbaşkanını eleştiren, tiye alan, sözüm ona dalga geçen bir yaklaşımla konuşmasını esefle kınıyorum." diye konuştu.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise ABD'nin Suriye'den çekilme kararından sonra, Aralık ayı ortalarında bir anda bölgede bir hareketliliğin olduğunu ve Türkiye'nin dışında bu karara hiç kimsenin olumlu bakmadığını belirterek, Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Kuveyt dahi hepsinin, "nereye gidiyorsunuz" dediğini söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, teklifin tek bir amacının bulunduğunu, bu amacın da ekonomik krize karşı piyasada maliyetleri düşürmek, yerel seçime kadar da gidişatı kurtarmak olduğunu öne sürdü .

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin daha önce çıkan "meşhur torba yasalardan" biri olduğunu belirterek, "temel kanun" olarak görüşüldüğünü fakat "temel kanun" ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Keşir, "Kanun teklifi ile devlet katkılı konut hesabı uygulamasında devletin katkı ödemesi, katılımcı bazında 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörülmektedir." dedi.
Keşir, Dışişleri Bakanlığı personeli ve emekçilerinin özlük haklarına ilişkin bazı iyileştirici düzenlemelerin de teklifte bulunduğunu belirterek teklifin üçüncü bölümünde yer alan maddeleri anlattı.

Teklifin görüşmeleri üçüncü bölümde yer alan maddeler üzerinde devam ediyor.

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Ayse Kesir kanun teklifi Mehmet Bekaroğlu TBMM Genel Kurulu

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