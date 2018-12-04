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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 16:45 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmeleri başladı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki komisyonda, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere geçilmeden önce milletvekilleri, usul hakkında söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "torba yasa" uygulamasından daha önce de şikayet ettiklerini, "yeni sistemde yasaların artık torba şeklinde gelmeyeceği"nin söylendiğini ancak uygulamaya devam edildiğini savundu. Kuşoğlu, teklifin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin daha en başından iflasını gösterdiğini öne sürdü.

Teklifte, Anayasa'ya aykırı düzenlemeler bulunduğunu iddia eden Kuşoğlu, "Yasamayı doğru dürüst yapalım ama bu şekilde yasama yapılmaz." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da bakanlıkların teklifi hazırlayan milletvekillerine bilgilendirme yaptığını ancak tüm milletvekilelerine bilgi verilmesi gerektiğini savundu.

Paylan, teklifi basına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıkladığını ancak teklifte imzası bulunmadığını ifade ederek, "Sayın Mehmet Muş torbacımız. Torbayı alır, gelir. Torba yasanın torbacısı. Mehmet Muş'un burada imzası yok. Torbayı Mehmet Muş almış Altunyaldız'a vermiş, o da komisyon başkanımızın önüne koymuş. Bu hülleler doğru değil, samimi olun." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de kullanılan tabirlere dikkat edilmesini isteyerek, "torbacı" ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin milletvekilleri daha çalışmadan hızlı bir şekilde komisyona gelmesinin yanlış olduğunu savundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da kanunlarının iyi şekilde yapılmadığını öne sürerek "Torba kanun ayıplı bir sistem." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise "torba kanun" ve "torbacı" ifadesinin incitici olduğunu vurguladı. Öztürk, artık bu tür tekliflere "torba kanun" denilmemesi gerektiğini belirtti.

Komisyon Başkanı Bilgiç de "torba teklif" kavramının hukukun içerisinde olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda yasama çalışmalarının, İçtüzükten kaynaklanan hakların suistimal edilmesinden dolayı tıkanmasının torba yasa ihtiyacını ortaya çıkardığını anlatan Bilgiç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde doğaldır ki kanunları milletvekilleri teklif ediyor. Milletvekillerinin bunları hazırlarken bakanlar, bakan yardımcıları, bürokratlarla görüşerek, yürütmenin ihtiyacı olduğu alanlarda bu düzenlemeleri bir araya getirmelerinden daha doğal bir şey olamaz." diye konuştu.

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