Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki komisyonda, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere geçilmeden önce milletvekilleri, usul hakkında söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "torba yasa" uygulamasından daha önce de şikayet ettiklerini, "yeni sistemde yasaların artık torba şeklinde gelmeyeceği"nin söylendiğini ancak uygulamaya devam edildiğini savundu. Kuşoğlu, teklifin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin daha en başından iflasını gösterdiğini öne sürdü.