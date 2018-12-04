Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Altunyaldız, teklifte, terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kira bedelinin belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının esas alınması, konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının artırılması gibi düzenlemelerin bulunduğunu anlattı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "torba yasa"lara karşı olduklarını vurgulayarak, Mecliste kanun tekliflerinin usul ve esasları hakkında bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Teklifle, yaşlılık aylıkları için alt sınırın 1000 lira olarak belirlendiğini ifade eden Kalaycı, "Bu uygulamayı destekliyoruz ama genel anlamda emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri düzenleyecek bir intibak yasası gerekiyor." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi veriliyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise teklifle işsizlik maaşı almanın kolaylaştırıldığını dile getirerek, "Bunu destekliyoruz ama işsizlik maaşı almayı daha da kolaylaştırmak için önerge vereceğiz." dedi.

Teklifteki, "Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur." şeklindeki düzenlemeyi eleştiren Bekaroğlu, "Bu 22. madde, gerçekten Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi veriyor." diye konuştu.