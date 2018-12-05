Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'ndan 15 bin 300 üyeye toplam 601 milyon lira emeklilik yardımı, 66 bin emniyet mensubuna 920 milyon lira borçlanma yardımı, 830 emniyet mensubuna 24 milyon lira maluliyet ve vefat yardımı yapıldığını, 89 şehit emniyet mensubunun ailelerine 4 milyon 800 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm memurların, Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) daimi ortak olmaları şartı getiren 2. maddesinin sözleşme özgürlüğüne aykırı olduğunu, polislerin sözleşme yapmama özgürlüğünün ellerinden alındığını savundu.

Düzenlemenin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne süren Bekaroğlu, "Bu, yanlış bir düzenlemedir. Siz Anayasa'nın insanlara tanıdığı en temel özgürlüğü çiğnemiş oluyorsunuz. Gösterdiğiniz gerekçe hiç tutarlı değil." dedi.